Beyoncé annonce la sortie d'un nouvel album live

Beyoncé gâte ses fans. Après la diffusion ce mercredi 17 avril de son documentaire «Homecoming» sur Netflix, la star a annoncé sur les réseaux sociaux, et à la surprise générale, la sortie d'un album live.

Son public ne sait plus où donner de la tête, lui qui était déjà aux anges avec la sortie d’un film réalisé par Queen B sur son passage événement au Festival de Coachella en 2018. Un set inoubliable qui avait été rebaptisé «Beychella» pour l'occasion.

Beyoncé a décidé de faire coup double, en mettant en ligne ce mercredi la bande-son de ces concerts intitulée «Homecoming : The live album».

On retrouve pas moins de 40 chansons, dont quelques tubes enregistrés, pour certains, avec les Destiny’s Child, comme «Say my name». Les fans ont aussi le plaisir de découvrir des reprises telles que «Before I let go» de Mazer et Frankie Beverley.

L’album est disponible sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Tidal, Apple Music et Deezer.