Game of Thrones : l’épisode 1 de la saison 8 bat un record de vidéo à la demande

Un record de plus pour la saison 8 de Game of Thrones. L'épisode 1 est devenu le plus consulté de l'histoire en vingt-quatre heures par l'intermédiaire des services de vidéo à la demande.

Il a été vu 25,46 millions de fois. Soit une augmentation de 2,9% par rapport au précédent record détenu par le premier épisode de la septième saison (24,74 millions de vues).

Le Guinness World Records a homologué ce nouveau classement qui pourrait évoluer dans les prochaines semaines. En effet, tout porte à croire que le dernier épisode de l'ultime saison de la série la plus suivie de l'histoire finira par décrocher le «titre» de l'épisode plus consulté par VOD.

Presque vingt mois après la diffusion du dernier épisode de la saison 7, le 14 avril dernier, les accrocs de «GoT» avaient jubilé avec le retour de Jon Snow et Daenerys Targaryen, deux personnages principaux.