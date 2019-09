Festival de Deauville : Orelsan jure allégeance à Sophie Turner, reine de Normandie

Célèbre grâce à son rôle de Sansa Stark dans la série à succès «Game of Thrones», Sophie Turner a reçu samedi le prix du Nouvel Hollywood des mains d’Orelsan. Et le rappeur en a profité pour lui témoigner tout son amour.

«Quand je t’ai découvert, tu avais à peine 15 ans. Je dis «tu» parce que tu as passé beaucoup trop de temps dans la télé de mon salon pour que l’on se vouvoie.» C’est par cette blague que le rappeur, et membre du jury de cette 45e édition, s’est adressé à la comédienne britannique qui n’était pas accompagnée par son mari, Joe Jonas. Fait assez rare pour être souligné.

«Je vais pas spoiler la fin de GOT mais je peux dire qu’en dix ans, c’est devenu un de mes persos préférés et ce n’est pas sans rapport avec le jeu et le charisme de Sophie», a ajouté l’interprète de «Basique», faisant référence au personnage de Sansa Stark qui l’a révélée, «cette petite fille soumise passée Queen of the North».

Devant l’actrice de 23 ans qui avec le prix du Nouvel Hollywood succède à Elle Fanning et Shailene Woodley comme fleuron du cinéma américain de demain, Orelsan a demandé à l’ensemble des invités présents dans la salle de mettre un genou à terre et de jurer allégeance à Sophie Turner, en ayant pris soin de rappeler à l’auditoire sa performance dans «Dark Phoenix» des studios Marvel.

Sophie Turner était également présente ce samedi au Festival de Deauville pour présenter, en avant-première, le film «Heavy» de Jouri Smit dans lequel elle joue le rôle de Maddie face à l'acteur Daniel Zovatto. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.