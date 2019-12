Que nous apprend la nouvelle bande annonce de Top Gun Maverick ?

Les fans auront attendu plus de trente ans pour avoir la suite. Paramount a dévoilé ce lundi une nouvelle bande-annonce de Top Gun Maverick. Le film sortira le 15 juillet 2020.

Il aurait été difficile de poursuivre Top Gun sans lui : Tom Cruise interprétera de nouveau le lieutenant Pete Mitchell, alias «Maverick». L'acteur de 57 ans revient dans le film qui a fait de lui une star mondiale.

Cette fois commandant, «Maverick» va prendre sous son aile la relève de Top Gun, les meilleurs des meilleurs. On sent quand même, à travers quelques passages, que son caractère rebelle a freiné sa carrière. Sur la séquence partagée par Paramount, les séquences de vols sont très impressionnantes. Durant la séquence d'un peu plus de deux minutes, on voit notamment quelques figures à très basse altitude.

Un soin tout particulier semble aussi avoir été apporté à l'ambiance générale. Le Top Gun original, c'était aussi des scènes de bar épiques, des balades à moto, et des parties de beach-volley enfiévrées. Et le trailer de ce deuxième épisode annonce la couleur, ce sera la même chose.

Joseph Kosinski aux manettes

Sorti en 1986, le long-métrage avait connu un énorme succès. Produit pour 15 millions de dollars, il en avait rapporté plus de 350 millions.

Depuis plusieurs années, une suite était à l'étude mais avec la mort de Tony Scott en 2012 le projet avait été abandonné. Cette fois, c'est Joseph Kosinski qui réalisera cet opus.