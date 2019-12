Jackass de retour au cinéma en 2021

La bande d'amis la plus dingue d'Hollywood enfin de retour. La société de production Paramount a annoncé ce mercredi 18 novembre la sortie au cinéma en 2021 d'un quatrième film «Jackass», onze ans après le troisième volet.

Sa sortie est prévue le 5 mars 2021 aux Etats-Unis, selon Deadline. Aucune date pour la France n'a pour le moment été communiquée. Paramount n'a pas non plus laissé filtrer d'informations sur le pitch ou le casting du film.

Mais selon toute vraisemblance, on devrait au moins retrouver dans ce «Jackass 4» les membres fondateurs du groupe de casse-cou californiens : Johnny Knoxville, Jeff Tremaine et Spike Jonze.

Un groupe créé en 2000, qui a eu sa propre émission de télévision sur la chaîne américaine MTV jusqu'en 2002, dans laquelle on pouvait voir ses membres relever des défis tous plus absurdes les uns que les autres, voire à certains moment dangereux, seulement dans le but de faire rire. Puis les Jackass se sont lancés dans une carrière dans le cinéma, avec trois films, en 2002, 2006 et 2010.

Un hommage à Ryan Dunn ?

Un élan coupé net par la mort de l'un des piliers du groupe, Ryan Dunn, en 2011, dans un terrible accident de la route. On peut s'attendre à ce que «Jackass 4» lui rende un hommage. En 2013, les cascadeurs américains avaient bien tenté de revenir sur grand écran, en délaissant la saga des «Jackass», avec la sortie du film «Bad Grandpa», un road-movie fait de cascades et de caméras cachées dans lequel Johnny Knoxville jouait un papy déjanté.

Mais les fans n'avaient pas été autant au rendez-vous que pour la trilogie «Jackass», cette dernière ayant rapporté au total la bagatalle de 335 millions de dollars (300 millions d'euros). La folle bande de potes a donc décidé de revenir aux bases en 2021, et ce ne sont pas les aficionados de la première heure qui vont se plaindre.