«Star Wars, l'ascension de Skywalker» monte au sommet du box-office

La Force s'est imposée au box-office: sans surprise, le neuvième épisode de la sage Star Wars a attiré 2,4 millions de spectateurs en France la semaine de sa sortie.

Conçu comme le bouquet final d'une trilogie de trilogies sur 42 ans, le film a pris la tête du box-office hexagonal, reléguant «La Reine des neiges 2» en deuxième position, selon les données de CBO publiées jeudi.

Ce n'est toutefois pas le meilleur démarrage pour un film cette année: la palme revient toujours à «Avengers: Endgame» (3,4 millions), même si «Star Wars, l'ascension de Skywalker» arrive deuxième.

4e meilleur démarrage de la franchise Star wars

Dans la franchise Star Wars, ce 9e opus occupe la 4e position des meilleurs démarrages, entre l'épisode précédent («Les derniers Jedi», 2,5 millions) et l'épisode 1 («La menace fantôme», 2,2 millions).

Autre blockbuster américain et autre production Disney, «La Reine des neiges 2» s'approche des 6 millions de spectateurs pour sa cinquième semaine sur les écrans. Les aventures de la reine Elsa et de sa soeur Anna ont attiré plus de 700.000 personnes la semaine passée.

A la cinquième place, le film français «Docteur?», avec Michel Blanc, est le seul long métrage non américain dans le quinté de tête.

1. «Star Wars, l'ascension de Skywalker»: 2.420.710 entrées (nouveauté) - Copies: 731



2. «La Reine des neiges 2»: 707.226 entrées (cumul 5e semaine: 5.857.031) - Copies: 879



3. «Jumanji: Next level»: 473.341 entrées (cumul 3e semaine: 1.797.649) - Copies: 644



4. «La famille Addams»: 220.000 entrées (cumul 3e semaine: 760.306) - Copies: 520



5. «Docteur?»: 174.036 entrées (cumul 2e semaine: 386.483) - Copies: 441

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 18 au 24 décembre