Les animaux fantastiques de JK Rowling entrent au Museum d'histoire naturelle de Londres

Le monde magique créé par JK Rowling est sur le point de prendre une nouvelle dimension. Au printemps 2020, les créatures inventées par l'auteur pour la franchise Les animaux fantastiques feront leur entrée au Museum d'histoire naturelle de Londres (NHM), au même titre que des specimens bien réels.

Intitulée «Animaux fantastiques. Les merveilles de la nature», cette exposition a pour vocation de montrer que «le monde naturel est tout aussi stupéfiant que le monde mythique des sorciers», indique Clare Matterson, dirigeante du NHM interrogée par BBC News.

Les visiteurs n'auront donc pas à choisir entre l'iguane marin des Galapagos et le crâne de dragon tout droit venu de la salle de classe du professeur Lupin, personnage emblématique de la saga Harry Potter. Mieux, ils se rendront compte que le monde des sorciers n'est pas si éloigné de celui dans lequel ils évoluent.

En admirant une corne d'Eruptif, animal semblable à un rhinocéros apparaissant dans le premier volet des Animaux fantastiques, ils apprendront ainsi que les rituels d'accouplement de la créature, exposés dans le film, sont directement inspirés de ceux de l'araignée paon.

De la même façon, le Demiguise, étrange bestiole capable d'invisibilité, sera présenté aux côtés du jaguar ou du poulpe à qui il emprunte certaines techniques de camouflage.

