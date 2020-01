Découvrez le palmarès des Grammy Awards 2020

La prestigieuse cérémonie des Grammy Awards s’est déroulée ce dimanche soir à Los Angeles, aux Etats-Unis. Une 62e cérémonie pleine d’émotion après la mort de l’ex-star de la NBA, Kobe Bryant, qui marque le sacre de la chanteuse Billie Eilish.

Album de l’année

«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish

Enregistrement de l’année

«Bad Guy», de Billie Eilsih

Chanson de l’année

«Bad Guy», de Billie Eilish et de son frère Finneas O’Connell

Révélation de l’année

Billie Eilish

Meilleure vidéo musicale

«Old Town Road», de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Meilleur album de rap

«Igor» de Tyler, The Creator

Meilleur album de rock

«Social Cues», de Cage The Elephant

Meilleur album vocal pop

«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish

Meilleur performance pop solo

«Truth Hurts», de Lizzo

Meilleur duo ou performance collective pop

«Old Town Road», de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Meilleur album de musique urbaine contemporaine

«Cuz I Love You (Deluxe)», de Lizzo

Meilleur album de R&B

Anderson .Paak

Meilleur album de musique alternative

«Father of the Bride», de Vampire Weekend

Meilleur album de musique du monde

«Celia», d’Angelique Kidjo