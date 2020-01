Enki Bilal, Jul, Lewis Trondheim... qui va déjeuner avec Emmanuel Macron au Festival d'Angoulême ?

Emmanuel Macron est attendu au Festival International de la BD d'Angoulême ce jeudi 30 janvier. Il y déjeune avec quelques personnalités du monde de la BD, dont des auteurs.

Alors que les scénaristes, dessinateurs et coloristes ont prévu de poser leurs crayons lors des très attendues séances de dédicaces vendredi 31 janvier après-midi en signe de protestation contre la précarité de leur statut - plus d'un tiers des créateurs de bandes dessinées vivent sous le seuil de pauvreté dans un secteur de l'édition pourtant florissant -, le Président Emmanuel Macron est attendu au Festival d'Angoulême lors de son déplacement en terres charentaises, une visite présidentielle qui n'était pas arrivée depuis 1985 avec François Mitterrand.

Si l'après-midi sera consacrée aux visites des expositions de Pierre Christin puis de Lewis Trondheim à la Cité de la BD, le Président de la République doit par ailleurs déjeuner avec quelques personnalités du neuvième art. Vu la liste des invités, il est fort à parier que les discussions ne seront pas centrées sur les techniques des coups de crayons des invités respectifs.

Stars de la BD conviées

Les invités sont Enki Bilal, auteur et réalisateur respecté par ses pairs, sacré Grand Prix de la Ville d'Angoulême en 1987, Jul, dessinateur de presse (notamment pour Charlie Hebdo) mais aussi auteur de la très populaire «Silex and the city» et «La planète des sages» avec le philosophe Charles Pépin (Dargaud). Lewis Trondheim, Grand Prix de la Ville d'Angoulême en 2006, sera de la partie avant de se faire guide lors d'une visite présidentielle de son exposition. Connu pour son franc-parler, l'auteur de «Donjon» ne se privera certainement pas de bons mots afin de défendre les auteurs face au chef de l'Etat.

Des Jeunes auteurs émergents invités à s'exprimer

L'Elysée a pris également soin d'inviter des auteurs moins connus du grand public. Cécile Bidault, 27 ans, dont les oeuvres sont exposées cette année au Pavillon Jeune Talents, auteure de «L'écorce des choses», un premier album chez Warum, maison d'édition alternative. Cy (de son vrai nom Cyrielle Evrard), illustratrice de 30 ans qui connaît un grand succès sur le web avec son blog et sa chaîne YouTube. Publiée par les petites éditions Lapin, elle aborde des sujets très intimes comme la sexualité.

Débats attendus avec les représentants des auteurs

Samantha Bailly, 31 ans, illustratrice et auteure de romans de fantasy, mais aussi de livres plus réalistes, de contes et de mangas et même scénariste dans le jeux vidéo et le cinéma, sera également présente notamment en qualité de vice-présidente de la Ligue des auteurs professionnels au côté de Denis Bajram, président de la Ligue des auteurs professionnels et auteur de BD de science-fiction édité chez Casterman. Marc-Antoine Boidin, scénariste, auteur et coloriste, édité chez Glénat, vice-président du SNAC (Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs) sera présent.

Franck Bondoux, directeur du Festival International d'Angoulême, Pierre Lungheretti, directeur de la Cité de la BD, Bruno Racine, notamment président de l'Association pour la promotion de la BD à Angoulême et auteur du rapport portant son nom sur les artistes-auteurs, seront assis autour de la table.

Grands et petits éditeurs à la même enseigne ?

La Président de la République a convié également quelques représentants du monde de l'édition. Jacques Glénat, fondateur des éditions du même nom donnera la réplique à Charlotte Gallimard, directrice de Casterman, Benoît Pretseille, fondateur des éditions Warum et président du Syndicat des Editeurs Alternatifs, Christelle Hoolans, directrice générale des éditions du Lombard.

Le Ministre de la Culture, Franck Riester, sera également présent, tout comme Vincent Montagne, PDG de Media Participations et président du Syndicat National de l'Edition.

Une liste très longue donc. Le président repartira-t-il avec un lourd sac de BD ou quelques pistes de réflexions afin d'améliorer le sort des auteurs de BD ? Suspense.