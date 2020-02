Oscars 2020 : retrouvez le palmarès complet de la cérémonie

L’Académie des Oscars a dévoilé son palmarès ce dimanche, en direct de Los Angeles. Le film «Parasite» de Bong Joon-ho, ainsi que les stars Renée Zellweger et Joaquin Phoenix ont remporté les statuettes les plus convoitées lors de cette 92e édition.

Voici la liste complète de tous les lauréats de cette grand-messe hollywoodienne, qui s’est déroulée pour la deuxième année consécutive sans présentateur.

Meilleur film



«Parasite», de Bong Joon-ho

Meilleur réalisateur



Bong Joon-ho («Parasite»)

Meilleure actrice



Renée Zellweger («Judy»)

Meilleur acteur



Joaquin Phoenix («Joker»)

Meilleur second rôle féminin



Laura Dern («Marriage story»)

Meilleur second rôle masculin



Brad Pitt («Once Upon a Time... in Hollywood»)

Meilleur film international



«Parasite», de Bong Joon-ho

Meilleur film d’animation



«Toy Story 4»

Meilleur film documentaire



«American Factory»

Meilleur court-métrage de fiction

«The neighbor’s window»

Meilleur court-métrage d’animation

«Hair Love»

Meilleur court-métrage documentaire

«Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl)»

Meilleure photographie

«1917»

Meilleur scénario original



«Parasite»

Meilleure adaptation



«Jojo Rabbit»

Meilleure chanson originale



(I'm Gonna) Love Me Again - Elton John, Bernie Taupin («Rocketman»)

Meilleure musique originale



«Joker»

Meilleur mixage de son



«1917»

Meilleur montage de son



«Le Mans 66» («Ford v Ferrari»)

Meilleur montage



«Le Mans 66» («Ford v Ferrari»)

Meilleurs effets visuels



«1917»

Meilleure creation de costumes



«Les Filles du Docteur March»

Meilleurs décors



«Once Upon a Time... in Hollywood»

Meilleurs maquillages et coiffures



«Scandale»