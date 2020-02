Au secours, les vacances de février : trois raisons d'emmener ses enfants à l'expo «Contraires» de la Cité des sciences

Les parents peuvent souffler. La Cité des sciences a concocté une jolie exposition pour les tout-petits autour de la notion des contraires. Voici trois raisons d'y emmener ses enfants.

une scénographie conçue pour les plus petits

La Cité des Sciences prévient : l'exposition est conçue pour les enfants de 2 à 7 ans. Que les parents fatigués de courir après leur progéniture au parc par 5 degrés Celsius se rassurent. Ici, les enfants, même les plus petits, peuvent toucher à tout, courir entre les differents espaces sans se perdre pour autant. D'abord parce que l'espace d'exposition n'est pas très grand, on ne risque pas de perdre ses bambins mais aussi - et surtout - parce que les commissaires de l'exposition ont pensé à concevoir un espace qui parlera aux enfants : celui du quotidien.

© E. Laurent - EPPDCSI - Contraires

Dans un espace conçu comme une ville miniature, ils peuvent déambuler du «salon» à «l'école», en passant par le «parc», la «rue» et «l'épicerie». Chaque module propose des jeux pour comprendre la notion de contraires. La scénographie, elle, se veut colorée, et à taille adaptée pour que les plus petits puissent monter sur d'étonnantes petites maisons, «conduire» une voiture, et s'endormir ou rêver dans la cime des arbres.

© E. Laurent - EPPDCSI - Contraires

un parcours immersif sous le signe du jeu

On aurait pu appeler cette exposition «l'exposition dont vous êtes le héros» car avec «Contraires», pas question d'admirer ou de déambuler sans participer. Les enfants peuvent prendre part à des jeux au sein de chaque espace.

© E. Laurent - EPPDCSI - Contraires

L'école rencontre d'ores et déjà un gros succès avec son jeu qui demande aux enfants d'y retrouver quelques bizarreries bien cachées. L'épicerie fait «travailler» les plus jeunes au tri par couleurs, formes, tailles quand ils ne se camouflent pas avec malice dans la «salle d'invisibilité». Des groupes se forment naturellement, les parents deviennent observateurs. Tout y est très intuitif.

des notions abstraites au super concret

Si la notion de contraires ou d'opposés semble évidente pour les adultes. Il n'en est rien pour un bambin de trois ans. Et c'est une grande joie que de les découvrir. Le noir et le blanc, l'aigu et le grave, l'envers et l'endroit, l'opaque et le translucide, la courbe et la droite. Tout est prétexte à parler contraires. Et quoi d'autre de mieux que le quotidien pour le comprendre ? L'exposition permet uniquement un petit coup de pouce pour s'entraîner avec ces notions.

Peut on ranger les gens dans des boites ? © E.Chaillou & M.Thé

Point d'orgue de l'exposition : un petit film assez cocasse mettant en scène un ogre souhaitant manger des enfants. Il se met alors à les trier pour pouvoir ensuite les manger par catégorie. Mais bien malin sera celui qui parviendra à départager un enfant méchant d'un gentil... Au final, quoi de mieux qu'une exposition sur la notion d'opposition qui prône en fait la tolérance et la bienveillance ? Bien joué, la Cité des Sciences.

«Contraires» jusqu'au 3 janvier 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris 19e.