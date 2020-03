Centenaire de Boris Vian : 5 livres et BD pour se souvenir de l'écrivain et musicien

Le 10 mars 2020, Boris Vian aurait eu 100 ans. A cette occasion, le monde de l'édition s'est plié en quatre pour rendre hommage à l'écrivain, musicien et chanteur. On a fait notre sélection.

le coffret anniversaire par Mathias Malzieu

Le chanteur Mathias Malzieu, parrain du Centenaire Boris Vian, a choisi trois livres emblématiques pour lui du pataphysicien : le cultissime roman «L'écume des jours», le portrait du monde de la chanson de l'époque avec «En avant la zizique» et son recueil de textes poétiques, «Cantilènes en gelée». Vendus en livres de poches, ces trois ouvrages intemporels de Boris Vian sont proposés sous forme d'un élégant coffret à l'allure rétro.

«Coffret anniversaire, Boris Vian présenté par Mathias Malzieu», Le livre de poche, 19€.

La correspondance

Boris Vian aimait à entretenir une correspondance assidue avec ses proches. Nicole Bertolt a compilé plus de 400 lettres écrites entre 1932 et 1959 par l'écrivain pour sa famille, ses éditeurs, ses amis et même ses lecteurs. Illustré de ses lettres manuscrites, de cartes postales ou d'enveloppes, ce livre se révèle un témoignage de toute la fantaisie et la sensibilité de l'auteur.

«Boris Vian, correspondances 1932-1959», éditions Fayard, à paraître le 8 avril 2020.

La BD : Piscine Molitor

© Cailleaux / Bourhis / éd. Dupuis

Merci aux éditions Dupuis de rééditer la formidable BD écrite par Hervé Bourhis et dessinée par Christian Cailleaux autour des dernières heures de Boris Vian. Ce dernier, cardiaque, était persuadé que nager en apnée était bon pour son coeur. Les deux auteurs ont alors imaginé l'écrivain à la piscine Molitor, le matin du 23 juin 1959, quelques heures avant son décès. L'occasion de plonger dans ses pensées, ses doutes, les rencontres faites au fil de sa (trop courte) vie, de Jacques Prévert à Simone de Beauvoir en passant par Raymond Queneau. A l'occasion du centenaire de l'écrivain, un cahier graphique supplémentaire de 16 pages vient compléter cette édition limitée.

«Piscine Molitor», Cailleaux, Bourhis, Dupuis, 19,90€.

Le livre pour enfant

Père de deux enfants et grand enfant devant l'éternel, Boris Vian a également écrit et composé pour les plus petits. Les éditions Thierry Magnier publient «Cha cha cha du loup», une chanson de l'auteur de «L'écume des jours» illustrée par la talentueuse Elisa Géhin. L'occasion de faire découvrir l'oeuvre pleine de fantaisie et d'humour de Boris Vian.

«Cha cha cha du loup», illustré par Elisa Géhin, à paraître aux éditions Thierry Magnier.

L'inédit

A partir des quatre premiers chapitres d'un roman inachevé et inédit de l'auteur, six membres de l'OuLiPo imaginent une suite à l'histoire policière initiée par l'écrivain disparu. «On n'y échappe pas...» raconte le retour de la Guerre de Corée d'un héros qui se rend compte que ses conquêtes féminines disparaissent les unes après les autres. «J'ai un sujet de roman policier que j'écris pour Duhamel (série noire). C'est un sujet tellement bon que j'en suis moi-même étonné et légèrement admiratif», avait-il confié.

«On n'y échappe pas...», Boris Vian et l'OuLiPo, Fayard, 18€.