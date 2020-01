Une librairie se plaint de vendre peu de livres, elle reçoit 300 commandes en une nuit

Une librairie anglaise a reçu plusieurs centaines d'euros de commandes après qu'elle se soit plainte, sur Twitter, de ne pas vendre assez de livres.

Le 14 janvier, le compte Twitter de la librairie de la ville anglaise de Petersfield, publiait ce message : «pas un seul livre vendu aujourd'hui. Nous pensons que c'est la première fois que cela nous arrive». La librairie proposait également une réduction de 25% sur tout son stock.

...Tumbleweed...





Not a single book sold today...





£0.00...





We think think this maybe the first time ever...





We know its miserable out but if you'd like to help us out please find our Abebooks offering below, all at 25% off at the moment.... pic.twitter.com/Cn5uhYWw88 — Petersfield Bookshop (@The_PBS) January 14, 2020

Le message a eu un succès fou auprès des internautes et a été relayé plusieurs milliers de fois sur le réseau social. Résultat, en se réveillant le lendemain matin, le propriétaire de la librairie a pu découvrir 300 messages demandant des livres et plus de 1100 euros de commandes en ligne. «Quelle nuit! Nous avons été complètement dépassés dans le bon sens», se sont réjouis les propriétaires sur le réseau social américain.