César de Polanski : en colère, Françoise Laborde quitte son association féministe

Ex-membre du CSA, Françoise Laborde dénonce le silence de «Pour les femmes dans les médias» après les César et décide de quitter l'association qu'elle a elle même fondée en 2012.

«Le bureau de PFDM refuse de prendre position sur l’affaire Polanski, pour ne pas contrarier les intérêts de quelques-unes. C’est un oukase et une hypocrisie que je ne peux accepter» explique la journaliste.

«C’est un déni de démocratie, et une insulte envers les femmes violées et harcelées (...) Est-ce à dire que, demain en fonction des sensibilité des unes et des autres, nous serons prêtes à excuser Gabriel Matzneff, Tariq Ramadan et bien d’autres ? (...) La force d’une association qui défend les femmes c’est précisément de défendre les femmes et pas d’essayer de trouver des circonstances atténuantes aux violeurs et aux harceleurs (...). Personnellement je préfère partir que d’assister à ce naufrage».

Contactée par Le Parisien, l'association «Pour les femmes dans les médias» indique qu'elle «regrette vivement le départ de Françoise Laborde». À propos de l'affaire Polanski, elle précise qu'elle «ne soutient ni ne défend l'indéfendable, et nul ne saurait se prévaloir de son talent pour couvrir son crime». «Pour des raisons internes, nous n'avons pas tweeté samedi (NDLR : le 29 février), après les César, souligne la coprésidente Laurence Bachman. «Mais nous nous désolidarisons de Polanski», insiste-t-elle toujours selon les propose rapportés dans Le Parisien.

François Laborde a crée l'association «Pour les femmes dans les médias» en 2012 avec plusieurs responsables féminines des grands médias français. Depuis 2016, elle récompense chaque année des personnalités de médias engagées pour la cause féminine. En 2019, dans le sillage du mouvement MeToo, elle a mis en place une charte contre le harcèlement.