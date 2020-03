Vidéo : Billie Eilish se déshabille en plein concert pour dénoncer le body shaming

Elle avait avoué porter des vêtements amples pour éviter d'être sexualisée. Alors qu'elle vient d'entamer sa tournée mondiale, Where do we go, Billie Eilish a dévoilé une vidéo dans laquelle on la voit se déshabiller pour dénoncer le body shaming (stigmatisation liée au corps).

La séquence a été diffusée dès le premier show, lundi 9 mars à Miami. On aperçoit la chanteuse, d'abord vêtue d'une large veste noire, qui s'effeuille progressivement jusqu'à apparaître brièvement en soutien-gorge.

Au-delà des images, c'est surtout le message de la chanteuse qui est mis en valeur. Sa voix retentit tandis qu'elle récite les mots qui s'affichent également sur grand écran.

«Vous avez des opinions à propos de mes opinions, à propos de ma musique, à propos de mes vêtements, à propos de mon corps. Certaines personnes détestent ce que je porte. Certaines en font l’éloge. Certaines personnes s’en servent pour blâmer d’autres. Certaines s’en servent pour me blâmer moi.»

Billie Eilish fait ici référence aux nombreux commentaires sur ses tenues. Elle déplore à la fois ceux qui les critiquent et ceux qui les encensent dans le seul but de stigmatiser celles qui portent des vêtements jugés plus sexy.

«Si je porte quelque chose de confortable, je ne suis pas une femme, poursuit-elle. Si j’enlève des couches de vêtements, je suis une pute. Bien que vous n’ayez jamais vu mon corps, vous vous permettez de le juger et vous me jugez à cause de lui. Pourquoi ?»

Billie Eilish sait de quoi elle parle puisqu'en juin 2019, des photos d'elle portant un simple débardeur avait été largement partagées sur les réseaux sociaux, le plus souvent accompagnées de commentaires déplacés.

Certains internautes s'étaient en effet émus de pouvoir distinguer la poitrine de la chanteuse, habituellement dissimulée sous de larges vêtements. Ceux là étaient ainsi venus confirmer les craintes de la jeune femme qui avait confié, dans une campagne pour Calvin Klein, que ses tenues amples lui servaient de rempart contre un jugement inévitable.

Pour finir, Billie Eilish interroge directement son public : «Si je porte plus ou moins de vêtements, qui décide de ce que ça fait de moi ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Ma valeur n’est-elle basée que sur votre perception ? Ou est-ce qu’au final votre opinion de moi n’est pas de ma responsabilité ?»