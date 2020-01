Grammy Awards 2020 : 5 choses à savoir sur la grande gagnante Billie Eilish

C’est la plus jeune artiste à avoir réussi l’exploit de décrocher les quatre statuettes principales des Grammy Awards. Qui est Billie Eilish, cette artiste de 18 ans qui cartonne et détrône les plus grandes stars de la pop ?

Avec ses cheveux teints et ses vêtements XXL, Billie Eilish a notamment raflé dimanche soir, lors de la 62e édition qui se tenait à Los Angeles, les prix de la «révélation de l'année» et de «l'album de l'année» pour «When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?»

Elle est révélée à seulement 15 ans

Son titre intitulé «Ocean Eyes» est mis en ligne sur SoundCloud en mars 2016. En juillet de la même année, ce single enregistre pas moins de 87 millions d’écoutes. Née le 18 décembre 2001, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, de son vrain nom, devient la nouvelle pépite à suivre.

Elle est issue d’une famille d’artistes

Son grand frère s’appelle Finneas O’Connell et n’est pas un inconnu dans le monde de la musique. Musicien et producteur, il a composé plusieurs chansons pour sa sœur et ne cesse de lui apporter son soutien.

Tout comme ses parents, Maggie Baird et Patrick O’Connell, eux-mêmes comédiens, musiciens et scénaristes, qui la suivent pendant ses concerts et ses tournées.

Elle souffre du syndrome de Gilles de la Tourette

L’adolescente révèle qu’elle est touchée par ce syndrome sur le plateau du show américain d’Ellen DeGeneres. Celle qui n’a jamais été à l’école (elle suivait les cours à la maison) aurait été diagnostiquée à l’âge de 11 ans, et arriverait désormais à gérer les différentes crises et les tics qui en résultent.

.@BillieEilish has had the most incredible year, and she’s here to tell me about all of it. https://t.co/AInVJxOKaA — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 1, 2019

Elle signera la prochaine bande-originale de «James Bond»

La chanteuse a été choisie pour interpréter le thème principal de «No time to die», le prochain «James Bond», dont la sortie est prévue en avril 2020. «C’est dingue de participer à ce projet. Composer le thème principal d’un film avec une histoire aussi légendaire est un immense honneur. La franchise James Bond est la plus cool qui ait jamais existée. Je suis toujours sous le choc», a-t-elle déclaré.

Elle a été élue «femme de l'année 2019»

Celle qui compte parmi ses fans la star de la pop, Justin Bieber, peut se targuer d'avoir été élue en 2019 «femme de l'année» par le magazine spécialisé Billboard, devenant ainsi la plus jeune lauréate (à 17 ans).