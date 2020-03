Coronavirus : Faire don de son billet ou reporter sa venue pour soutenir le spectacle vivant

A cause de la fermeture de toutes les salles de spectacle, le secteur de l’art vivant est touché de plein fouet par l’épidémie de COVID-19. Pour faire face à cette situation et à la crise financière qui va toucher l’ensemble de la filière, des initiatives sont lancées sur les réseaux sociaux.

Parmi elles, faire don de son billet ou reporter sa venue plutôt que d’annuler son billet.

Si évidemment les spectateurs ont eu comme premier réflexe de demander le remboursement de leurs billets, le Syndicat national des entrepreneurs du spectacle (SNES) a tiré, dès samedi 14 mars, la sonnette d’alarme et lancé les hastag #sauveTonSpectale #reporteTaVenue. Une initiative qui conseille aux spectateurs de reporter leurs places de spectacle, plutôt que de demander le remboursement de leurs billets.

Le syndicat insiste sur le fait que les demandes de remboursement immédiat de places, met en péril le report du spectacle, car il empêche le producteur de réorganiser la représentation.

Un hashtag relayé par plusieurs théâtres, à l'instar des Déchargeurs et La reine blanche.

Plus généreux : faire don de son billet

Le syndicat national du théâtre privé (SNDTP) relaie, de son côté, une autre alternative. Venue cette fois de Hongrie, et lancée dès le vendredi 13 mars, son objectif est également de « soutenir les lieux et les artistes dont les spectacles sont annulés ».

Encore plus généreuse, cette proposition invite les spectateurs à « faire don de leurs billets ». Dans un communiqué publié ce mardi 17 mars, le SNDTP souhaite que « cet appel à la solidarité des spectateurs soit relayé par le plus grand nombre d’acteurs culturels afin que chacun puisse à son niveau marquer son soutien à l’ensemble de la filière de la création artistique : artistes, auteurs, producteurs, salles de spectacles et l’ensemble des salariés permanents et intermittents qui contribuent au rayonnement culturel de la France», avant de demander, comme pour tous dons, un geste du gouvernement.

«Le SNDTP demande également que le Gouvernement prenne des mesures pour permettre aux spectateurs qui le demanderaient de bénéficier d’un dégrèvement fiscal de tout ou partie de leur geste de solidarité envers le monde culturel».