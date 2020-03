60 ans d'Astérix : 60 auteurs rendent hommage au célèbre gaulois dans un album

60 auteurs pour 60 bougies. Astérix et Obélix font l'objet d'un album hommage collectif.

Cet ouvrage devrait paraître le 28 août 2019 aux éditions Albert René dans le cadre de l'anniversaire des deux célèbres gaulois créés par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959. Les éditions Albert René ont d'ores et déjà décidé d'un tirage à hauteur de 20 000 exemplaires.

Les fans des héros moustachus pourront y retrouver quelques grands auteurs de BD contemporains tels qu'Alain Ayroles, Blutch, François Boucq, Didier Conrad, Guy Delisle, Frank Margerin, Catherine Meurisse, Margaux Motin, Pascal Rabaté, Didier Tronchet, Lewis Trondheim ou encore Jean-Yves Ferri («Le retour à la Terre» avec Manu Larcenet, éd. Dargaud) et Bastien Vivès (Polina, Last Man, éd. Casterman).

© Jean Yves Ferri / éd. Albert René

En attendant la sortie du prochain album d'Astérix le 24 octobre, ces soixante auteurs, en plus de se fendre chacun d'une illustration ou d'une planche de BD, livrent leurs expériences de lecture et leurs souvenirs autour des aventures des deux gaulois, ceci avec émotion et souvent beaucoup d'humour. ce qui n'aurait certainement pas déplu au grand Goscinny.

© Bastien Vivès / éd. Albert René

Les éditions Albert René ne sont pas les seules à fêter en grande pompe cet anniversaire. Anne Goscinny et la scénariste et dessinatrice Catel (qui a notamment cosigné Kiki de Montparnasse ou Olympe de Gouges chez Casterman), ont collaboré pour donner vie à une biographie de René Goscinny. «Le roman des Goscinny» devrait paraître également le 28 août (éd.Grasset) et sera centré sur la vie de René Goscinny depuis sa naissance jusqu'à celle de la première aventure d'Astérix et Obélix.

Générations Astérix, l'album hommage, Collectif, éd. Albert René, à paraître le 28 août.