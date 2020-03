Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit chantent pour les soignants

Après Calogero et Jean-Jacques Goldman, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit signent une chanson pour remercier les soignants.

Plutôt rare sur les réseaux sociaux, l'actrice et chanteuse Vanessa Paradis a pris la parole pour adresser ses remerciements au personnel hospitalier en chanson.

«On a une petite chanson pour tout le personnel hospitalier qui prend soin de nous et des nôtres, sans cesse. On pense tellement fort à vous et on vous remercie du fond du cœur », déclare l'artiste en préambule, avec authenticité et sobriété.

Accompagnée à la guitare par son mari Samuel Benchetrit, qui a posté la vidéo jeudi 26 mars sur Instagram, Vanessa Paradis interprète de sa voix douce, au timbre reconnaissable entre mille, cette ode solidaire.

Hommage aux personnels soignants et autres travailleurs qui veillent sur nous de la part de Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit #VanessaParadis #Covid19 #CoronaVirus #RestezChezVous pic.twitter.com/VMABFgg9Ca — CinéVidéoStar (@CinFrance1) March 26, 2020

« Je vous envoie cette tendresse, que je gardais juste pour vous », chante avec pudeur Vanessa Paradis avant de saluer le courage, l'abnégation, les difficultés auxquelles sont confrontés les soignants - jours noirs, nuits blanches - et leur noblesse d'âme. « A nous montrer tant de noblesse, on applaudit juste pour vous», avant de poursuivre «et qu'aux beaux jours votre sagesse, nous servent pour prendre soin de vous».

Des paroles inspirantes pour d'authentiques remerciements.