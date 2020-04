La BnF propose des millions de ressources en ligne gratuites pour les enfants et les adultes

Face à la crise du Coronavirus, la Bibliothèque nationale de France a été contrainte de fermer ses portes au public. A l'heure où il est demandé à tous de rester chez soi, elle met à disposition des millions de contenus gratuits.

Apprendre, se détendre, jouer, travailler, réviser... Tout est devenu possible grâce à Gallica, le bibliothèque numérique de la BnF, ses réseaux sociaux ou encore Retronews, le site de presse de la BnF.

Lire, voir et écouter gratuitement

Des livres aux illustrations rares comme une sélection jeunesse de classiques, les milliers d'ouvrages proposés par la BnF sur la plateforme Gallica possèdent le doux avantage d'être téléchargeables en format EPub, particulièrement adapté aux mobiles, liseuses et tablettes.

Le site Expositions.bnf.fr donne accès à la visite de 98 expositions de la BnF classées selon les sujets abordés : arts et architecture, écrivains et conteurs, cartographie....

De nombreuses conférences sont disponibles gratuitement en podcasts ou en vidéo sur bnf.fr, telles que celle du philosophe François Jullien ou d'Alan Lee, l'illustrateur de Tolkien.

Côté musique, outre les conférences, près de 45 000 albums sont écoutables sur BnF Collection Sonore.

Presse : un coup d'oeil dans le rétro

Rien de tel qu'un voyage dans le passé pour mieux prendre ses distances avec le présent... Une attitude qui peut s'avérer salutaire dans ce climat anxiogène. Le site dédié à la presse de la BnF, Retronews, ouvre ses «portes» virtuelles à tout le monde en se rendant accessible dans son intégralité sans inscription préalable. L'occasion de plonger dans une myriade d'articles, cycles documentaires, vidéos et documents audios retraçant et analysant les grands et petits évènements de l'Histoire.

Dossiers pédagogiques pour les écoliers et lycéens

Des bancs de la maternelle au lycée, Gallica permet d'accéder à de nombreuses ressources pédagogiques gratuites. Pour les nombreux adolescents qui s'apprêtent à passer le bac français, 80 dossiers pédagogiques sont consacrés aux grands auteurs classiques comme aux périodes de l'Histoire au programme.

Coloriages, applications ludiques pour les plus jeunes (et pas que)

Que les parents ne se ruent pas sur les livres payants de coloriages de princesses Disney et de Tchoupi en cascade, Classes.bnf.fr permet de télécharger des coloriages classés de manière thématique : abécédaires, animaux, cirque, paysages ou même publicités anciennes sont accessibles en quelques clics. Les petits amateurs de licornes et de chevaliers ne seront pas déçus.

Terminés tunnels de jeux sur snapchat et autres lapins crétins, les internautes peuvent se lancer dans de véritables jeux aux accents pédagogiques comme cette légende du roi Arthur sous forme de jeu de rôle ou encore la fabricabrac pour les plus jeunes, application disponible sur IPad grâce à laquelle les enfants (à partir de 6 ans) vont pouvoir s'amuser à assembler leur animal, personnage, paysage imaginaire à partir des collections de la Bnf. Créatif, ludique et intelligent.