Confinement : France Culture lance un programme pour réviser son bac de français avec Ariane Ascaride et d’autres comédiens

En cette quatrième semaine de confinement, France Culture propose aux élèves de Première de réviser l'oral du bac de français avec une émission spéciale tous les midis. Des comédiens comme Ariane Ascaride et Jacques Gamblin participent à l’exercice.

L'émission «Ecoutez, révisez !» vise à «accompagner pendant cinq semaines les élèves de première dans leurs révisions à distance, tout en invitant les auditeurs de France Culture à découvrir ou à redécouvrir des œuvres majeures», tous les jours, de 12h à 12h30, a expliqué la radio dans un communiqué.

Chaque jour, un extrait d'un grand roman, d'un poème, ou d'une pièce de théâtre, y est lu par les comédiens Ariane Ascaride, Dominique Blanc, Jacques Gamblin, Irène Jacob, Elsa Lepoivre, Micha Lescot, ou encore Robin Renucci.

Nouveau rendez-vous ! Chaque jour, "Ecoutez, révisez !" donne à entendre et comprendre un grand texte pour accompagner les élèves dans les révisions du bac et ouvrir l’appétit de lecture de tous "Phèdre", ou la déflagration d'une passion, ouvre le bal https://t.co/tEesV1SgKQ pic.twitter.com/ygS1bYfsSG — France Culture (@franceculture) April 6, 2020

Alors qu’elle a commencé ce lundi 6 avril avec «Phèdre» de Jean Racine, la série se poursuivra mardi avec «Les fables de La Fontaine», et peut être réécoutée en podcast sur le site de France Culture ou l'application de Radio France. L'extrait est accompagné d'une introduction et d'une analyse de l'œuvre préparées par l'Éducation nationale et présentée par Olivia Gesbert, productrice de «La Grande Table».

C'est «une aide précieuse pour les lycéens, un plaisir retrouvé pour toutes et tous, une demi-heure d'évasion à l'écoute et dans la compréhension des grands classiques français. Le rendez-vous est pris avec Jules Verne, Beaumarchais, Racine, Madame de Lafayette et bien d'autres», a commenté Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

Radio France se mobilise pour aider élèves et professeurs

Radio France et les autres médias du service public proposent pour les élèves de tous niveaux de nombreuses émissions et dossiers sur l'histoire, les sciences ou la musique, dans le cadre de l'initiative «Nation apprenante». Lancée par le ministère de l'Education nationale, elle consiste à mettre à disposition des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants et professeurs des contenus labellisés liés aux programmes scolaires.

Littérature, philosophie, histoire, sciences...



Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, des collèges et lycées, @radiofrance se mobilise @EducationFrance, pour proposer des émissions et podcasts en lien avec les programmes scolaires https://t.co/NqIfjOTZRC pic.twitter.com/qrnlW3IQcM — France Culture (@franceculture) March 18, 2020

Le ministre de l'Education a annoncé vendredi que le baccalauréat et le brevet seraient cette année uniquement évalués en contrôle continu en raison de l'épidémie de coronavirus, alors que nul ne sait quand une reprise des cours aura lieu. Seul l'oral de français est maintenu pour les élèves de première, «dans la mesure du possible», fin juin-début juillet, a précisé le ministre.