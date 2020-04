Confinement : comment la chanteuse Flavia Coelho garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. La chanteuse Flavia Coelho donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

L'artiste brésilienne, qui est installée à Paris depuis de nombreuses années, passe son temps à chanter et à jouer de la guitare. Sa plus grande passion. «J'ai la chance d'être hébergée à côté du studio d'enregistrement où je travaille habituellement. Je crée et prépare les "lives" du soir avec mon manager, Victor Vagh. Cela m'occupe beaucoup», explique-t-elle.

Alors qu'elle a sorti son quatrième et nouvel album «DNA» en octobre dernier, Flavia Coelho offre en effet chaque jour, à partir de 19h, un «live de la raison», à suivre sur sa page Facebook et Instagram. Un concert virtuel qui nécessite pour elle «d'improviser avec le moindre truc, car tout le matériel se trouve dans le camion de la tournée désormais inaccessible».

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Tous les matins, j’écoute sur YouTube des sons de bols tibétains. Cela me permet d’avoir un réveil paisible dans le calme, avant d’attaquer la journée et d’entendre les infos qui parfois peuvent être assez violentes.

L’activité pour rester en forme ?

Je pratique le yoga et la méditation depuis deux ans, ce qui a vraiment changé ma façon de voir la vie. Cela m’a calmée et m’aide à rester concentrée tout au long de la journée. J’aime prendre soin de mon corps pour essayer d’avoir un mental sain.

© Victor Vagh

La lecture pour s’évader ?

J’ai commencé à lire les grands ouvrages de l’écrivain russe Dostoïevski. Rien que sa vie c’est un roman en soi, et c’est incroyable comme la réalité de ses écrits a la capacité de nous transporter dans l’histoire qu’il raconte. Je vous conseillerais «Crime et Châtiment». Il paraît long à lire comme ça, mais on se fait vite prendre par l’histoire, comme une bonne série Netflix !

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

La feijoada brésilienne ! Dans ces moments difficiles de confinement, j’aime beaucoup cuisiner de la nourriture de chez moi, ça me donne la pêche.

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

Revoir un bon Tarantino, revoir un bon Kubrick… Cette période me donne envie d’apprécier de nouveau le génie de certains réalisateurs, mais je peux vous conseiller aussi le documentaire «Tiger King» sur Netflix, une bombe…

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Je prends un citron pressé à jeun le matin, puis yoga et méditation, avant un «English breakfast» (petit-déjeuner à l’anglaise, ndlr) fait maison.

© Victor Vagh

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

J’en ai beaucoup ! Je dirais tous ceux qui me permettent de recevoir de bonnes nouvelles de mes amis et de ma famille (qui est au Brésil). Les appels en visio pour les apéros sont pas mal aussi.

Le compte Insta/Twitter/Facebook à suivre pour survivre ?

Pour survivre ? Comme ça, je répondrais «aucun»… Il vaut mieux ne pas dépendre de ça, mais je suis bien contente qu’on ait un bon réseau wifi pour se connecter depuis Facebook. Grâce à cela, avec mon producteur Victor Vagh, nous pouvons organiser des concerts en live sur ma page officielle, et ainsi apporter un peu de joie aux gens chez eux.