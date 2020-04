Franck Riester annonce la tenue possible de petits festivals cet été

Invité de France Inter ce jeudi 16 avril, Franck Riester a annoncé qu'après le 11 mai, les petits festivals pourraient se tenir.

Les annulations de festivals s'enchaînent depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y aurait aucun rassemblement important avant juillet. Invité de la matinale de France Inter, le ministre de la Culture a tenu ce jeudi 16 avril à rassurer le secteur de la culture et de l'évènementiel, en grande souffrance depuis le début de la crise liée au coronavirus : «pour autant, pour des plus petits festivals, à partir du 11 mai, on peut voir de quelle manière peuvent être organisés certains d'entre eux», a-t-il tempéré. Pour Franck Riester, la priorité se place du côté de «la sécurité des spectateurs, des artistes, des techniciens. Si des festivals sont adaptés à des jauges petites, qu'il n'y a pas de problème de sécurité, nous les accompagnerons».

Place à l'avenir. «On a à préparer d'ici deux semaines des éléments pour envisager le déconfinement dans tous les secteurs d'activité», explique le ministre de la Culture.

Des aides financières

Le fond de solidarité accessible aux artistes est déjà passé «de 1 à 7 milliards d'euros» a rappelé le ministre au micro de Nicolas Demorand et Léa Salamé. En outre, le ministère de la Culture serait en train de travailler, main dans la main avec les ministères de l'économie, et de l'Action et des comptes publics, afin de mettre en place «des dispositifs spécifiques pour accompagner le secteur des arts, de la culture à ce confinement prolongé». Ce plan devrait être annoncé dans les 15 jours.

Des fonds spéciaux devront être ainsi créés afin que personne ne soit «laissé au bord de la route», en particulier les intermittents du spectacle et ceux qui devaient travailler cet été pour acquérir le statut. Pour Franck Riester, «l'Etat sera aux côtés des festivals pour passer cette étape de 2020, peut-être en organisant des festivals, et préparer 2021».