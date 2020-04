«La chaîne du livre est en danger», estime Franck Riester

Invité de France Inter ce jeudi 16 avril, le ministre de la Culture Franck Riester a expliqué que le secteur du livre était en danger.

Si l'Etat a pris des mesures face au géant Amazon le 15 avril, c'est aussi parce que le secteur du livre et plus particulièrement de la librairie indépendante, déjà en crise, est désormais en grande souffrance depuis le confinement.

Selon des données livrées par le cabinet d'analyse GfK, le secteur du livre a connu une perte de chiffre d'affaire de 31 % durant le mois de mars.

Un dispositif pour aider les libraires

«Dans le plan de relance de la filière livres, la question des libraires sera dans nos priorités», a assuré le ministre de la Culture à une auditrice libraire de France Inter, qui lui demandait s'il ne serait pas judicieux de rouvrir ce type de commerce après le 11 mai.

Pour Franck Riester, «la chaîne du livre est en danger et donc il est important de se mobiliser», l'Etat souhaite aider «toutes celles et ceux qui distribuent des livres». A l'homme d'expliquer ensuite qu'il existe déjà des dispositifs pour que les libraires puissent bénéficier du fond de solidarité, et qu'ils ne sont pas obligés de payer ce qu'ils doivent aux éditeurs «qui majoritairement jouent le jeu».

Pour le ministre, «une des priorités c'est de rouvrir le plus rapidement possible les librairies après le 11 mai. Cela doit se faire avec les représentants des libraires, en respectant les règles sanitaires, mais c'est essentiel que nos compatriotes puissent y aller à nouveau pour acheter des livres».

Les libraires organisés

Les libraires n'ont pas attendu ces annonces pour s'organiser. Si depuis le début du confinement, il est possible de passer commande chez de nombreuses librairies qui ont fermé leur enseigne physique en gardant la commande possible et la livraison par voie postale, on a pu assister, en outre, à de nombreuses actions des libraires pour continuer à vendre leurs livres en direct, soit grâce à un système de «drive», soit en livraison directe chez les clients les plus proches. Certaines gardent même le contact avec leur clientèle en offrant leur conseils de lecture sur leur site ou par téléphone pour les lecteurs demandeurs.

Une petite consolation en attendant une réouverture espérée le 11 mai.