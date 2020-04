Confinement : Roger Corman, roi de la série B, organise un concours de courts-métrages

Moins de deux semaines pour participer au challenge lancé sur Instagram par Roger Corman. Le réalisateur et producteur de films de série B défie les internautes en proposant de réaliser des courts-métrages en ce deuxième mois de confinement.

Ils ont jusqu’au 30 avril pour envoyer leurs créations. Sur son compte Instagram, le roi de la série B qui a tourné ou produit pas moins de 400 longs-métrages, dont «Le masque de la mort rouge», et a déniché des talents aussi connus que Martin Scorsese ou Jack Nicholson, a dévoilé les règles du jeu. Et elles sont simples...

Pour participer à ce festival du film pendant la quarantaine, toutes les scènes doivent être réalisées depuis son intérieur ou son jardin, et cela grâce à son téléphone portable. Le court-métrage qui sera envoyé à Roger Corman en taguant #CormanChallenge sur les réseaux sociaux, doit durer moins de deux minutes. Le gagnant aura le privilège de voir sa vidéo mise en ligne sur la page YouTube du cinéaste, lequel s'occupera de sa promotion.

A 94 ans, Roger Corman reste joueur, et a mis au défi bon nombre de ses copains, à l’instar de Guillermo Del Toro et Ron Howard.

I'm challenging you to stay home, stay safe and make a film for me. Check out the video for details. I challenge @RealRonHoward @RealGDT @LWhannell @lloydkaufman and @aholdenj to get things started. pic.twitter.com/kZ6FSkttFo

