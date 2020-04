Confinement : comment Jeanne Mas garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. L'artiste Jeanne Mas, confinée aux Etats-Unis où elle a élu domicile, donne ses conseils pour survivre au confinement.

Jeanne Mas, éternelle interprète du tube « En rouge et noir », sorti en 1986, s’apprêtait à reprendre la route. Un projet interrompu par le confinement alors qu’elle devait donner une série de concerts en France, en avril, à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Love », disponible depuis mars.

Ce n’est que partie remise pour l’auteure et interprète de « Toute première fois », « Johnny Johnny » ou encore « Cœur en stéréo ». Les dates de sa tournée anniversaire, qui célèbre ses trente-cinq ans de carrière, ont été reportées à novembre et décembre 2020, avec notamment deux Olympia, les 20 et 21 novembre prochain.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

La chanson la plus motivante est sans doute celle du groupe Garbage : « I’m only happy when it rains».

Le film à regarder en boucle ?

Je pourrais regarder en boucle « Ricordati di me » de Gabriele Muccino avec Laura Morante. Ce film est à mes yeux la plus belle représentation de la vie avec toutes ses difficultés. Nous nous créons des rôles, des habitudes, des urgences, des impératifs qui deviennent nos prisons et on finit par étouffer sans jamais l’admettre, parce qu’on a peur du changement. Il faut du courage pour vivre libre.

La série pour faire passer le temps ?

La série « Vikings » me passionne. Je me suis moi-même étonnée de regarder toutes ces scènes de violence durant les combats. C’est le monde d’aujourd’hui avec d’autre déguisements. J’aime que les femmes y soient représentées en guerrières féroces. J’y retrouve sans doute un trait de ma personnalité ou les réminiscences d’une vie passée. Qui sait ....

L'activité pour rester en forme ?

Associé à mon régime vegan, l’activité qui accroît mes énergies, c’est de danser.

La lecture pour s’évader ?

Je ne lis que pour m’instruire. Je ne possède que des livres de santé, de nutrition, de philosophie, de spiritualité. Pour m’évader, je médite.

Le plat préféré pour se nourrir avec plaisir ?

Une grande salade de fruits. Banane, mangue, papaye, groseilles, pommes cuites, pastèque, avec quelques graines de courge & une cuillerée de beurre de cacahuètes.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

M’occuper de mes plantes. Elles m’apportent beaucoup de sérénité.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Avec mes amis en Italie. Malgré le confinement, l’état d’urgence, la menace actuelle, il persiste un optimisme incroyable, une positivité et une solidarité si justes et humaines.