Confinement : 5 offres de livres audios gratuits pour occuper les enfants jusqu'au 11 mai

Vos enfants ont tout lu ? Ils tournent en boucle autour de vous pour s'occuper ? Pas de panique. De nouvelles offres, gratuites ou à tarifs avantageux, sont disponibles.

Les contes lus par Marlène Jobert

Difficile de ne pas résister à la voix inimitable de Marlène Jobert et à son immense talent de conteuse. Alors quand ses livres-CD deviennent gratuits sur la Toile, il faut foncer. Chaque semaine, jusqu'au 11 mai, les éditions Glénat mettent à disposition un nouveau conte lu par la comédienne. Les enfants peuvent écouter, du 15 au 24 avril, «le livre de la jungle» interprété à deux voix par Marlène Jobert et sa fille, Eva Green, «Peter Pan» est téléchargeable du 22 au 29 avril, tandis que du 29 avril au 6 mai, «En route pour les étoiles», écrit par Marlène Jobert, est disponible. Enfin, du 6 au 13 mai, Marlène Jobert raconte «Aladin et la lampe merveilleuse».

Une histoire nouvelle sur Lunii chaque jour

© Lunii

Certes, il faut être en possession de «Ma fabrique à histoires», ce petit boitier aux allures de transistor vintage pour écouter les histoires de Lunii. En revanche, si vous êtes l'un des heureux propriétaires de ce «jouet», vous pouvez, depuis le 21 avril, télécharger ou écouter en ligne gratuitement une histoire audio extraite d'un album de son catalogue. En prime, une fiche d'information sur l'album en question. En outre, depuis le début du confinement et jusqu'à son terme, Lunii propose chaque jour des kits d'activités gratuits à télécharger depuis le Luniistore.

des romans pour les plus petits en podcasts chez Little Urban

© Loïc Clément / Anne Montel / Little Urban

Chaque mercredi, une histoire issue de la collection «Premiers romans» de Little Urban lue par un comédien professionnel est disponible en podcasts sur le site Taleming. Pour la semaine du 20 avril, c'est «Le professeur Goupil est amoureux» de Loïc Clément et Anne Montel qui est disponible en téléchargement. Un nouvel épisode d'une série qui trouve un bel accueil en ce confinement puisque le premier tome, disponible depuis le 31 mars, a été écouté plus de 12 000 fois.

des lectures tous les week-ends chez L'école des loisirs

Visuel de couverture de «Verte» de Marie Desplechin © Magali Le Huche / L'ecole des loisirs

Chaque dimanche à 11h, un membre de L'école des loisirs lit une histoire en direct sur le compte Facebook de la maison d'édition qui a vu naître de nombreuses histoires d'auteurs jeunesse, incontournables désormais. Les aventures imaginées par Grégoire Solotareff ou encore Frédéric Stehr sont ainsi disponibles pour les jeunes oreilles, pendant que leurs parents peuvent souffler un peu le week-end. Si vous arrivez en retard, pas de panique. Une lecture est disponible dès 11h30 sur le compte Instagram de l'éditeur.

En outre, de nombreuses histoires audio sont disponibles en téléchargement avec 50 % de réduction. Et ça rend heureux quand on voit le nombre de romans écrits par Marie-Aude Murail ou susie Morgenstern.

De nouveaux épisodes de Vidoc sur le site de «Souffleur de rêves»

© Souffleur de rêves

Si le site «Souffleur de rêves» propose ses propres histoires à écouter, il s'avère également un bon complément des livres audio pour occuper les enfants en regard de la triste actualité du coronavirus. La série «Vidoc» est disponible gratuitement ou non (Souffleur de rêve propose de fixer soi-même le prix de son abonnement, même à 0 euros) et se destine aux plus jeunes (à partir de 5-6 ans) afin de leur expliquer simplement le coronavirus et surtout les rassurer.

Dans le premier épisode, Vidoc (anagramme de Covid), un virus gentil, explique à Elisa, une fillette de huit ans, comment se protéger du coronavirus. Développé en deux versions - une de treize minutes pour la journée, et une de vingt minutes pour la version du soir -, ce petit conte s'avère une bonne manière de calmer les angoisses des enfants exposés à cette actualité tellement anxiogène. Depuis, d'autres épisodes ont vu le jour afin d'expliquer, avec simplicité, comment le corps lutte contre un virus, ce qu'est un vaccin ou comment les fameux «Gestes barrière» empêchent la propagation du virus.