Repoussé en raison du confinement, le roman de Joël Dicker, «L'énigme de la chambre 622», sortira le 27 mai

Programmée à l'origine fin mars, la sortie du nouveau roman de Joël Dicker a été repoussée en raison du confinement. Bonne nouvelle : il n'y a plus longtemps à attendre avant que le livre ne paraisse.

Les éditions de Fallois ont enfin annoncé une date de sortie du prochain roman de Joël Dicker, comme toujours très attendu.

«L'énigme de la chambre 622» devrait donc paraître le 27 avril 2020. Si l'on ne sait pas encore si l'auteur de «La verité sur l'affaire Harry Quebert» (adapté depuis en série avec Patrick Dempsey) pourra faire une tournée promotionnelle, ses très nombreux fans pourront néanmoins se procurer en librairie cette enquête foisonnante se déroulant cette fois dans le milieu bancaire suisse.

Comme aime à le faire l'écrivain helvète, les chapitres sont bien découpés et les personnages très léchés se laissent découvrir peu à peu, avec la dose de suspense nécessaire pour ne pas avoir envie de lâcher le roman. Comme à son habitude aussi, il laisse s'entremêler différentes histoires, pour au final tisser un gigantesque et passionnant canevas.

Une Suisse moins paisible qu'il n'y paraît

Chose d'emblée étonnante : Joël Dicker se met lui même en scène. A la suite d'un chagrin d'amour, le jeune auteur décide de se mettre un peu au vert dans un palace de Verbier, une station suisse huppée. Il découvre alors que la chambre 622 a été renommée 621 bis. La raison ? Un meurtre perpétré quelques années auparavant dans ces lieux. Après s'être lié d'amitié (et un peu plus) avec une jeune femme qui l'admire, il va enquêter sur cette mystérieuse mort, tout en écrivant son prochain roman. L'occasion pour le lecteur de s'infiltrer au sein des vies des protagonistes de ce meurtre. Un fils de banquier mauvais en affaire mais promis à la Présidence de la banque, un «concurrent» aussi beau que doué en toute chose, une femme infidèle et très amoureuse, les services secrets suisses et un mystérieux et machiavélique personnage prêt à tout pour prendre le pouvoir. Si on ne peut pas plus en dévoiler, une chose est certaine, ce nouveau roman de Joël Dicker est un très bon cru et ne devrait pas décevoir ses fans.

Son livre le plus intime

En plus du triangle amoureux et de l'intrigue policière à rebondissements, ce roman de Joël Dicker est clairement le plus intime de l'auteur. Pour la première fois, il emmène ses lecteurs dans sa Suisse natale, entre Genève et les Alpes suisses. On y suit notamment l'auteur (ou plutôt son double littéraire) jusque dans son appartement et à sa table de travail. L'écriture y apparaît comme une passion, certes, mais aussi une source de problèmes pour l'homme qui, trop pris par ses intrigues de papier, en vient à perdre son grand amour. Enfin, l'écrivain en profite pour rendre à plusieurs reprises, un vibrant hommage à Bernard de Fallois, son éditeur disparu et adoré, qui a su le défendre alors qu'il était encore totalement inconnu.

Le dernier roman de Joël Dicker, «La disparition de Stéphanie Mailer», a été le livre le plus vendu en France en 2018. Avec la ré-ouverture des librairies le 11 mai prochain, il est fort à parier que l'auteur saura une fois encore séduire des milliers de lecteurs très rapidement.

L'énigme de la chambre 622, éd. De Fallois, 576 p., 23 euros.