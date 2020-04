Chanel, Dior, Prada, Castelbajac, Kenzo… une vente aux enchères inédite au profit des soignants

Maisons de couture et créateurs se mobilisent à l’occasion d’une vente aux enchères organisée par le collectif ProtègeTonSoignant, destinée à récolter des fonds au profit du personnel médical.

Balenciaga, Castelbajac Paris, Celine, Chanel, Dior, Isabel Marant, Karl Lagerfeld, Kenzo, Kitsuné, Lanvin, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Nina Ricci, Paco Rabanne… près de 80 maisons de couture et créateurs ont répondu présent et participeront à cette opération caritative, soutenue par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et l’Institut Français de la Mode.

Sur une plate-forme dédiée lamodesengage.fr, ces acteurs de la mode haute couture mettront en vente, du 1er au 4 mai, des pièces issues de leur collection spécialement revisitées au couleur du collectif : le bleu électrique.

Pour chacune de ces pièces ou accessoires – marinière Jean Paul Gaultier, sweat-shirt ou robe col roulé à manches ballons imaginés par Isabel Marant, bob fleuri signé Victoria Thomas, maroquinerie et sacs griffés Chanel, Vuitton, Longchamp, Paco Rabanne - le prix de départ des enchères est fixé à 100 euros.

L’intégralité des fonds seront intégrés à la cagnotte citoyenne #ProtegeTonSoignant, dont l’objectif est de soutenir le personnel soignant, en achetant et en acheminant le matériel médical dont ils ont besoin dans les plus brefs délais. Bien que la cagnotte augmente tous les jours, « les dons cumulés sont encore insuffisants au regard des besoins que nous continuons à recevoir chaque jour des hôpitaux : nous avons aujourd’hui plus de 20 millions d’euros de demandes de matériel médical et non médical en attente », précise le collectif dans un communiqué.