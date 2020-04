Confinement : comment la créatrice de mode Chantal Thomass garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. La créatrice de mode Chantal Thomass donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

Avec son look unique et inclassable, elle a su réinventer la lingerie pour le plus grand bonheur des femmes.

Alors que les internautes peuvent suivre ses cours sur le site de The Artist Academy, pour apprendre entre autres à créer une collection de prêt-à-porter, Chantal Thomass, confinée actuellement avec son mari, dessine, lit, et se replonge dans ses nombreux ouvrages dédiés à la mode et à la photographie.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Je n’écoute pas de musique le matin, mais je regarde la télé pour suivre l’actualité et me tenir informée.

L’activité pour rester en forme ?

En cette période de confinement, je m’active en faisant du rangement et du ménage.

La lecture pour s’évader ?

Je feuillette tous mes livres d’illustrateurs de photographes et de mode, et je conseille «Marie-Antoinette l’affranchie – portrait inédit d’une icône de mode», de Sylvie Le Bras-Chauvot.

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

Je mange des salades, mais aussi beaucoup trop de douceurs !

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

Je regarde la saison 4 de «Casa de Papel» et la série «Unorthodox» sur Netflix, ainsi que la suite du «Bureau des légendes» sur Canal+. J’aime aussi les films en costumes d’époque revisités comme «Blanche-Neige» de Tarsem Singh, avec Julia Roberts.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Me maquiller et m’habiller comme si j’allais sortir… Mais je n’ai pas quitté mon appartement depuis le 17 mars !

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

J’appelle surtout mes enfants et mes petits-enfants, sans oublier mes amis, via WhatsApp.

Le compte Instagram/Twitter/Facebook à suivre pour survivre ?

J’avoue une préférence pour Instagram, sans avoir de compte en particulier à vous indiquer.