Coronavirus : Andy Serkis, l'interprète de Gollum, lit «Le Hobbit» en direct pour financer des associations caritatives

L'acteur britannique Andy Serkis, célèbre pour son interprétation de Gollum dans «Le Seigneur des Anneaux», propose, ce vendredi 8 mai, une lecture en direct de l'oeuvre de J.R.R. Tolkien, «Le Hobbit».

L'objectif de cet événement : récolter des fonds pour deux organismes caritatifs, Best Beginnings et NHS Charities Together, qui luttent contre le coronavirus.

Ce «Hobbitathon», comme l'appelle lui-même Andy Serkis, a débuté ce matin à 5 heures et doit s'étaler toute la journée. La lecture devrait au total durer 12 heures.

Il n'est pas encore trop tard pour suivre en direct cette lecture et faire un don via la page GoFundMe d'Andy Serkis.

A 17 heures, près de 240.000 euros avaient été récoltés.