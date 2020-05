Keith Jarrett : un titre inédit pour les 75 ans de la star du jazz

L'incontournable pianiste américain de jazz célèbre aujourd'hui ses 75 ans. Le label ECM en profite pour dévoiler un morceau inédit, disponible sur les plate-formes digitales.

De la star internationale du jazz, il a tout pris : une présence rare, des exigences de diva, et des concerts inoubliables dont on parle encore quarante ans après. Un statut que Keith Jarrett, icône du piano et musicien de génie, doit bien évidemment à son immense talent, et son insatiable goût pour l'exploration musicale, qui le fait toujours se mouvoir à la frontière entre jazz et classique.

Et alors que la majorité des adeptes du natif de Pennsylvanie sont toujours confinés aux quatre coins du monde, le prestigieux label allemand ECM a eu la bonne idée de proposer en version digitale un morceaux issu du live de l'Américain, donné à Budapest en 2016.

«Answer Me, My Love», joué à l'époque lors des rappels, est un concentré de tout ce qui fait le sel de l'interprétation façon Keith Jarrett, dont le sublime live Köln Concert, paru en 1975, toujours chez ECM, reste à ce jour l'un des disques, tous genres confondus, les plus vendus au monde. Les nombreux adeptes du compositeur-interprète le reconnaitront sans doute, puisqu'il fait partie de son répertoire depuis une bonne dizaine d'années. Dans ce morceau de 4 minutes 30, le pianiste donne libre cours à ses fulgurances, ses tatonnements et goût pour l'engagement total, qui le fait parfois paraitre hors du temps, presque solitaire dans ses explorations au clavier. Ce standard a été composé en 1952, une mélodie aux paroles écrites par l'Autrichien Fred Rauch et à la musique composée par l'Allemand Gerhard Winkler.

Autre bonne nouvelle, «Answer Me, My Love» pourrait bien être le premier extrait d'un album consacré à ce live à Budapest, qui pourrait sortir en 2021. A noter par ailleurs que France Musique diffuse tout au long de la journée du 8 mai une programmation spéciale consacrée à Keith Jarrett, avec dès 18h05 une incursion dans sa discographie, suivie de playlists, puis des lives du génial américain.