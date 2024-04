Taylor Swift : qui fera les premières parties de la star lors de ses concerts à Paris ?

Taylor Swift s’apprête à reprendre sa tournée mondiale phénomène Eras Tour. Elle sera à la Paris Défense Arena les 9, 10, 11 et 12 mai prochains. C’est le groupe Paramore qui montera sur scène en première partie.

Les fans seront dans l’attente fébrile de leur idole... Paramore aura la lourde tâche, plutôt l’honneur, de jouer en première partie des quatre concerts parisiens de Taylor Swift les 9, 10, 11 et 12 mai prochains à la Défense Arena, comme lors des autres dates européennes de la star d’ailleurs. Le groupe est rodé à l'exercice, puisqu'il a déjà fait la première partie de la pop star à certaines dates nord-américaines l'année dernière.



Formé en 2004, Paramore se compose notamment de la chanteuse Hayley Williams, et du guitariste Taylor York. Connu pour ses tubes tels que «Decode», «Hard Times», «Misery Business», «The Only Exception», «crushcrushcrush» ou encore «Ain't It Fun», le groupe de rock américain compte lui aussi de nombreux fans.

Une longue amitié

La chanteuse Hayley Williams, 35 ans, est une amie de longue date de Taylor Swift, 34 ans. Elle a d’ailleurs fait l'éloge du nouvel album de Taylor Swift dans des stories Instagram postées le 22 avril dernier. «C'est tellement impressionnant pour moi de voir à quel point les mots de Taylor deviennent spécifiques et colorés sans jamais perdre le fil universel», a écrit la chanteuse. «Je suis tellement prête à être compagne de tournée», a-t-elle ajouté.

Hayley Williams et Taylor Swift se sont rencontrée pour la première fois alors qu'elles étaient toutes deux en lice pour le Grammy du meilleur nouvel artiste, en 2008. «Peu de temps après que nous soyons devenues amies, elle savait que je me sentais mal à l'aise d'aller au mariage de mon ex, alors elle m'a suivie, a rendu ça amusant, puis nous avons abandonné la réception pour aller à la Cheesecake Factory», avait, selon des propos rapportés par People, raconté l’interprète de «Hard Times».

«Elle m'a récemment appelé alors que je traversais une période difficile, juste pour écouter, faire des blagues et me donner des conseils solides», a aussi déclaré Hayley Williams, qui a ajouté à propos de sa best friend : «Elle est drôle comme pas possible».

Quand Paramore avait remporté en 2015 son premier Grammy pour «Ain't It Fun», Taylor Swift avait sauté sur son téléphone pour la féliciter, avait raconté à Rolling Stone Hayley Williams.



L'année dernière, Paramore et Taylor Swift ont collaboré sur la chanson «Castles Crumbling» de «Speak Now (Taylor's Version)».

En décembre 2023, Hayley Williams avait réfléchi à la façon dont elle et Taylor Swift étaient toujours aussi fortes après avoir percé «en même temps» dans l’industrie musicale. «Pouvoir jouer avec une artiste comme elle me montre depuis combien de temps nous travaillons là-dessus, et combien de merde nous avons vues», a-t-elle expliqué. «Maintenant, il est temps de passer un été amusant.»

Meilleur album rock aux Grammy

En 2024, Paramore a notamment remporté deux Grammy : les prix du meilleur album rock et de la meilleure performance musicale alternative pour «This Is Why» et sa chanson titre. «Tout d’abord, un merci infini à nos fans, à notre équipe et à l’académie de vote pour avoir fait de 'This Is Why' un tel moment pour nous, 20 ans après le début de notre carrière», avaient-ils écrit dans un message posté juste après leur sacre. «Il s’avère que notre victoire pour le meilleur album rock était un exploit historique puisque nous sommes le premier groupe dirigé par une femme à remporter un trophée dans cette catégorie. Ridicule mais vrai ! C'est un honneur pour Paramore d'être un petit mais constant rappel aux gens de continuer à pousser ces espaces rock et alternatifs à être plus inclusifs», avaient-ils ajouté.

«Certains d’entre vous sauront que 'This Is Why' était notre dernier album dans le cadre de notre contrat avec Atlantic Records. Bien finir quelque chose est quelque chose dont on peut être fier. Merci à tous ceux qui ont soutenu la philosophie de Paramore autant que la musique», avaient-ils conclu.

Paramore a sorti 'This Is Why', son sixième album studio, en février de l'année dernière. L’album s’est classé 6e au classement Billboard, meilleur résultat depuis la sortie d'«After Laughter» en 2017. En 2013, leur album éponyme avait quant à lui atteint la pôle position.