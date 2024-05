MET Gala 2024 : qui est Tyla, la chanteuse désignée comme la mieux habillée lors de l'événement ?

Lors du Met Gala 2024, Tyla a fait sensation avec une robe en sable créée par Olivier Rousteing, pour Balmain, dont la presse internationale ne cesse de parler depuis. Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de cette artiste sud-africaine de 22 ans.

Opération réussie. La chanteuse Tyla est repartie du Met Gala en ayant atteint un niveau de notoriété bien supérieur à celui qu’elle connaissait jusque-là. L'artiste sud-africaine de 22 ans peut remercier Olivier Rousteing et Balmain d’avoir conçu la robe en sable moulée sur son corps qui a captivé le monde entier.

Les images d’elle en train d’être portée sur les marches du Metropolitan Museum of Art de New York – sa robe étant trop lourde et fragile (qui a fini par être coupée au ciseau pour devenir une robe courte pour le reste de la soirée) – ont été partagées par la quasi-totalité des médias sur les réseaux sociaux.

Mais qui est-elle exactement ? Tyla – de son vrai nom Tyla Laura Seethal – est une artiste sud-africaine de 22 ans. Née à Johannesbourg le 30 janvier 2002, elle a passé son baccalauréat en 2019 avant de faire parler d’elle en postant ses chansons et des reprises sur son compte Instagram.

En 2023, son tube «Water» s’est hissé à la septième place du classement «Billboard Hot 100», devenant un morceau incontournable aux États-Unis, et faisant d’elle la chanteuse solo d’origine africaine la mieux classée de l’histoire de Billboard.

En février dernier, Tyla a remporté le premier Grammy Award de sa jeune carrière grâce à ce tube. «Qu’est ce qui se passe ? Je n’aurais jamais imaginé gagné mon premier Grammy à 22 ans», avait-elle lancé sur scène au moment de recevoir son trophée. Son ascension est, depuis, irrésistible.