«La vie mensongère des adultes» d'Elena Ferrante en France le 9 juin avant son adaptation en série

«La vie mensongère des adultes», le nouveau roman d'Elena Ferrante, devrait sortir en France le 9 juin 2020 chez Gallimard.

Publié en novembre en Italie, et alors qu'une sortie internationale était annoncée en septembre dans plus de 25 pays, le nouveau roman signé Elena Ferrante, sortira finalement le 9 juin en France, aux éditions Gallimard. Une bonne nouvelle pour ses fans hexagonaux et les librairies, qui ont rouvert le 11 mai dernier.

L'histoire est celle de Giovanna, qui connait une enfance tranquille dans un milieu bourgeois sur les hauteurs de Naples. Un jour, elle surprend une conversation entre ses parents, pendant laquelle son père la compare à l'une de ses tantes à la très mauvaise réputation. L'adolescente, bouleversée par ce rapprochement, fouille dans le passé familial et part dans les quartiers pauvres de la ville à la rencontre de cette Vittoria.

Une adaptation en série pour Netflix

L'auteure mystérieuse se tourne cette fois vers Netflix et la société de production italienne Fandango pour cette nouvelle adaptation, après le succès de l'adaptation en série de sa saga «L'amie prodigieuse» pour HBO (encore en cours). Les quatre tomes publiés entre 2011 et 2014 sont aujourd'hui d'immenses best-sellers à travers la planète.

Auteure mondialement connue, Elena Ferrante fait partie de ces rares écrivains à avoir réussi jusqu'ici à garder leur anonymat. Si la romancière reste toujours cachée derrière son pseudonyme, une piste évoquée par le journaliste italien Claudio Gatti est jugée la plus sérieuse : elle mènerait à la traductrice romaine, Anita Raja.

La vie mensongère des adultes, d'Elena Ferrante, Gallimard, 22€, 416 p.