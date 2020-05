«Drive-in Festival» : des projections en plein air organisées à Bordeaux et partout en France

Alors que les salles de cinéma sont fermées jusqu’à nouvel ordre, le secteur tente de se réinventer pour survivre. Itinérant et solidaire, le Drive-in Festival organisera la projection de longs-métrages à regarder depuis sa voiture. Première étape à Bordeaux, à partir de ce samedi 16 mai.

C’est sur la place des Quinconces que sera diffusé un long-métrage différent chaque soir, à partir de 21h, et cela jusqu'au 25 mai.

Le film «Hippocrate» de Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste, qui fait écho à l’actualité, ouvrira les festivités. Suivront «Whiplash» de Damien Chazelle, «Parasite» de Bong Joon-Ho, Palme d’or 2019 présentée dans sa version en noir et blanc, «Le grand bain» de Gilles Lellouche, ou encore «En liberté !», de Pierre Salvadori. Ces projections s’accompagneront d’animations festives et d’échanges avec les équipes de certains films… en respectant, bien entendu, la distanciation sociale.

Des projections avec un accès sécurisé

A l’instar d’Olivia Newton-John et John Travolta dans «Grease», quelque 500 spectateurs tous répartis dans 200 à 300 voitures (trois personnes maximum par véhicule ou un couple avec leurs enfants d’un même foyer) pourront (re)découvrir drames et comédies sur un grand écran de plus de 150 m2. La sonorisation sera accessible via l’autoradio, sur une fréquence FM dédiée. Le port du masque sera obligatoire à l’extérieur de l’automobile. Et le festival s’engage à en distribuer à ceux qui n’en auraient pas à portée de main. Enfin, un marquage au sol permettra de respecter les distances entre les spectateurs, même si les sorties seront limitées.

Le Drive-In Festival, premier festival de drive-in cinéma itinérant, créé pour aider les salles de cinéma et les distributeurs en difficulté et permettre aux spectateurs de se retrouver en sécurité. pic.twitter.com/nKCd4TyaWe — Drive In Festival (@DriveIn_Fest) May 10, 2020

Des billets à réserver en ligne

Les places sont à réserver en ligne sur le site du Drive-in Festival via la plate-forme Hello Asso. Il faut compter 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les moins de 18 ans. Les piétons peuvent aussi réserver des voitures afin de profiter de l’expérience. Les billets à imprimer ou à télécharger seront scannés à l’entrée à travers la vitre du véhicule. Les recettes seront reversées aux salles de cinéma et aux distributeurs touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Une partie des bénéfices ira également à une association de défense de l’environnement pour compenser l’empreinte carbone, les spectateurs devant prendre leur voiture pour regarder un film sur grand écran.

«Le Drive-in Festival est l'occasion de réactiver le tissu associatif, de faire vivre des localités... et de rappeler que le grand écran reste la pratique culturelle préférée des Français, et qu’il est aussi un vecteur de lien social essentiel», explique l’association présidée par le producteur Mathieu Robinet, à l’origine de ce projet. Des séances seront organisées par la suite à Marseille et dans d’autres villes et campagnes de France, jusqu'à la réouverture des salles de cinéma.