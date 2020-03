En plein confinement, les «drive-in» attirent les cinéphiles à l'étranger

Regarder des films en plein air, assis dans son véhicule, est une pratique peu commune en France. Mais à l’étranger, et plus particulièrement aux Etats-Unis, les «drive-in» ont le vent en poupe, alors que l’épidémie de coronavirus ne cesse de gagner du terrain.

Pour ne pas prendre de risque sans pour autant abandonner leur passion pour le 7e art en raison de la fermeture des salles de cinéma, les Américains ont opté ces derniers jours pour la projection de longs-métrages depuis leur voiture. Un rituel qui pourrait néanmoins être mis à mal si les consignes de confinement se durcissent dans les différents Etats outre-Atlantique.

L’organisation américaine des exploitants de salles de cinéma (la NATO) a dénombré 559 «drive-in» aux Etats-Unis en 2019, contre 2089 sites en 1987. Pourtant, ces parkings où l’on peut venir profiter d’un film tout en respectant les distances de sécurité imposées pour freiner la propagation de coronavirus, ont été prisés la semaine dernière – notamment en Californie – où des films comme «En avant» des studios Disney-Pixar, «L’appel de la forêt» avec Harrison Ford et Omar Sy, ou encore «Invisible Man», ont enregistré leur meilleur score, selon le site Deadline.

Alors que l’industrie du cinéma connaît une crise mondiale, ces salles en plein air rencontrent également un vif succès au Brésil, ou en Corée du Sud où les lieux de divertissement ont également baissé le rideau. «Nous avons enregistré une hausse des ventes de 10 à 20% et les week-ends nous fonctionnons à guichets fermés. Nous avons vraiment plus d'appels et de demandes de renseignements sur internet depuis l'épidémie de coronavirus», témoigne Park Dong-ju, propriétaire d’un «drive-in» près de Séoul.

Em tempos de coronavírus, são raras as opções de lazer recomendáveis. Brasília tem o privilégio de ter o único cinema do país quase imune à doença. Por isso o Cine Drive in teve uma noite de sábado atípica, com fila. #coronavirus #cinema #cinedriveinbrasilia #driveincinema pic.twitter.com/oBVF6KgqdI — Renato Alves (@renatoalvesdf) March 15, 2020

Certains cinéphiles ont dû faire preuve de patience et attendre jusqu'à deux heures pour acheter des billets pour la projection de leur choix. D’autres qui ne voulaient pas sortir de chez eux par peur de la maladie, ont finalement pris la décision de quitter leur salon, se sentant «en sécurité» dans ce «drive-in».

Reste que le choix d’être confinés dans son domicile semble le plus raisonnable. Et beaucoup de films qui devaient sortir en salle ou l’ont été pour seulement quelques jours, pourraient être proposés plus rapidement que prévu en VOD.