«Le pari des libraires», parrainé par Leïla Slimani, est maintenu du 12 au 26 juin

La sixième édition du Pari des librairies est maintenu du 12 au 26 juin. Une bonne nouvelle pour ces commerces qui rouvrent tout juste leurs portes après plus de deux mois de fermeture.

Pas de rencontres avec les auteurs mais un gros dispositif sur le web, preuve qu'on est loin d'être sortis de cette période plus que troublée. Le pari des libraires 2020, maintenu malgré tout, se veut néanmoins une bonne manière d'inciter les gens à se rendre à nouveau chez les libraires indépendants, à grands renforts de publicités sur les panneaux d'affichage parisiens et d'une campagne de spots sur les canaux télévisés locaux.

Organisé par l'association Paris Librairies, il concerne les 160 enseignes parisiennes adhérentes. Pour ceux qui ne veulent/peuvent pas se déplacer, un site de réservation est en ligne.

Un soutien virtuel aux libraires

Le principe est simple : chacun peut écrire une lettre, une poésie, une chanson ou y dessiner quelque chose avant d'envoyer sa création sur Instagram avec le hashtag #jaimemalibrairie. Des cartes postales dédiées à l'évènement seront, elles, distribuées en librairies.

L'évènement devrait vivre ainsi sur les réseaux sociaux, grâce aussi aux soutiens des personnalités du livre, entre témoignages d'auteurs, portraits de libraires passionnés ou paroles de lecteurs sur leurs libraires préférés.

Si Catherine Meurisse, dessinatrice de l'affiche, l'a postée sur Instagram, elle est loin d'être la seule personnalité de la BD à soutenir l'évènement.

Fabien Vehlmann, le scénariste de la BD à succès «Seuls», a posté le dessin de Bruno Gazzotti, le dessinateur de la série :

Marraine de l'évènement, Leïla Slimani a déjà évoqué dans un communiqué pour ce «Pari des libraires» ses premières émotions dans les maisons de livres lors de son arrivée à Paris - «cela me donna le tournis» - avant de rendre hommage au travail des libraires pour soutenir les livres : «je dois aussi aux libraires d'avoir été mes premiers soutiens (...) Les libraires jouent, entre les romanciers et les lecteurs, un rôle de pont essentiel et pourtant trop sous-estimés». Tous les parisiens sont donc appelés à aller se promener sur ce «pont» entre le 12 et le 26 juin, pour soutenir ces commerces essentiels à la vie culturelle d'un quartier.