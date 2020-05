Trois livres pour se reconnecter avec la nature

Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, jamais les Français n'ont autant manifesté leur envie de se mettre au vert.

Si les forêts viennent de rouvrir mais que la nature reste encore inaccessible pour de nombreux citoyens, les libraires, qui ont rouvert leurs portes, attendent avec impatience le retour des lecteurs, les étagères pleines de merveilles. L'occasion de se plonger dans trois très bons livres qui donnent envie de se reconnecter à la nature.

«Into the wild», de Jon Krakauer

Un jeune Américain fraichement diplômé décide de tout plaquer pour parcourir le continent. Il démarre alors sa vieille voiture et prend un nom d'emprunt afin de voyager en totale liberté, sillonne le sud des Etats-Unis, vit de petits jobs, avant de se retirer définitivement du monde et filer jusqu'en Alaska, pour vivre en totale communion avec la nature. Seulement, n'est pas Mike Horn qui le souhaite...

Récit tiré de l'histoire vraie et tragique de Christopher McCandless, Into the wild de Jon Krakauer est un livre époustoufflant avant de devenir ce film culte entre les mains de Sean Penn, fasciné par cette histoire. Au-delà de l'envie d'absolu d'un jeune homme en rebellion, ces pages racontent comment nos sociétés tournées entièrement vers la consommation peuvent pousser certains à des comportements extrêmes, sans aucune préparation. Mais la nature, elle, n'offre que rarement une deuxième chance.

Into the wild, de Jon Krakauer, 10/18, 7,50€

«La panthère des neiges», de Sylvain Tesson

Que les fans de la série «Tiger king» ne s'y trompent pas : oui, il y a encore de vrais grands félins dans la nature. Sylvain Tesson est allé, en compagnie du photographe Vincent Munier, traquer le plus misanthrope des gros matous : une panthère mystérieuse présente sur les plus hauts plateaux tibétains et presque impossible à croiser. L'amoureux de la nature sauvage qu'est Sylvain Tesson livre un récit de haute volée, avec son style riche et inimitable, sur cette aventure en terre inconnue. «La panthère des neiges» est avant tout une ode à Mère Nature, aussi âpre que magnifique, que les hommes n'ont pas su comprendre. Ces pages sont aussi un hymne à la patience et à la contemplation d'un monde voué à disparaître. Pour ce récit, Sylvain Tesson a reçu le Prix Renaudot à l'automne 2019.

La panthère des neiges, de Sylvain Tesson, Gallimard, 18 €.

«La vie dans les bois», de Jennifer Murzeau

Jennifer Murzeau, jeune journaliste et écrivaine (La désobéissante, R.Laffont), aussi urbaine que sensible aux causes environnementales, s'est posée une question fondamentale : l'humain peut-il encore survivre seul dans la nature, sans avoir recours aux technologies modernes ? Rendez-vous est donc prix avec un guide survivaliste pour apprendre les rudiments de cette «vie dans les bois». Et c'est parti pour une aventure d'une semaine des rives de la Charentes à deux pour finir, en solo - après un gros conflit sous un orage apocalyptique - dans les Pyrénées. Bourré d'humour et parsemé de jolies pépites encourageant à l'émerveillement, ce récit très bien tourné, à l'opposé du guide de survie pour citadins en manque de fraises des bois, attire l'attention avec une grande érudition sur ce que l'Homme a fait de la nature au fil des siècles.

La vie dans les bois, de Jennifer Murzeau, Allary éditions, 18,90€. A paraître prochainement en version poche.