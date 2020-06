Mort de George Floyd : le réalisateur Steve McQueen lui dédie ses films

De nombreuses personnalités ont fait part de leur indignation après la mort par asphyxie de George Floyd le 25 mai, lors d’un contrôle de police, à Minneapolis. Le réalisateur Steve McQueen a tenu à rendre hommage à ce Noir américain victime d’hommes blancs en uniforme, et lui dédie ses films.

Alors que le cinéaste américain Spike Lee a publié sur son compte Twitter un montage choc sur les violences policières, c’est au tour du Britannique oscarisé en 2014 pour «Twelve years a slave» de prendre part au débat et de soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Après avoir appris mercredi 3 juin que ses deux prochains films «Mangrove» et «Lovers Rock» (issus de son projet «Small Axe» qui compte au total cinq longs-métrages) figuraient parmi la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, Steve McQueen s’est confié au site Deadline : «Je dédie ces films à George Floyd, et à toutes les autres personnes noires qui ont été assassinées, visibles ou invisibles, à cause de ce qu’ils sont, aux États-Unis, au Royaume-Uni et partout ailleurs». Faisant référence à un proverbe africain des Caraïbes, il a ajouté : «Si vous êtes le grand arbre, nous sommes la petite hache. Black Lives Matter».

Chacun des films reviendra sur le destin de la communauté antillaise à Londres des années 1960 jusqu’aux années 1980. «Mangrove» évoquera l’histoire vraie de militants noirs accusés d’être à l’origine d’une révolte pendant une manifestation contre les forces de l’ordre dans la capitale britannique. «Lovers rock» est, quant à lui, une fiction racontant une histoire d’amour et de musique se déroulant également à Londres.

