Festival de Cannes 2020 : découvrez la sélection officielle de la 73e édition

Le Festival de Cannes a dévoilé ce mercredi une liste de 56 films qui constitue la sélection officielle 2020, sans Palme d'or, ni tapis rouge. Ces derniers bénéficieront de ce label en l'absence de manifestation cette année, annulée en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le président du Festival, Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry Frémaux, ont présenté cette sélection en direct du cinéma UGC Normandie, à Paris, à 18h. Un événement qui a été retransmis en clair sur Canal+, ainsi que sur le site du Festival et l’ensemble des réseaux sociaux. Contrairement aux autres années, les films ne sont pas structurés en sections comme la compétition - qui est la plus prestigieuse - ou les catégories «hors compétition», «Un certain regard» ou «séances spéciales».

«Cette sélection, elle est là, et elle est belle. Elle dit que le cinéma, qui a disparu des salles pendant trois mois en 2020, et pour la première fois depuis leur création par Lumière le 28 décembre 1895, est plus vivant que jamais», a précisé Thierry Frémaux, en charge de la sélection, dans un texte transmis à la presse avant l'annonce des films.

Au total, ce sont 2 067 longs métrages qui ont été reçus cette année, dépassant pour la première fois la barre des 2 000 (après 1 845 en 2019), démontrant ainsi que les réalisateurs ont travaillé dur et n'ont pas baissé les bras. «La crise et le ralentissement des processus de post-production n'auront donc pas eu d'impact sur l'envoi des films en sélection», a précisé Thierry Frémaux. Le Festival a retenu au final seulement trois films de moins que l'an dernier (59 en 2019, 56 en 2018), et «entend être présent pour accompagner ces films» qui bénéficieront du label Cannes 2020, et «en soutenir la carrière en France et à l'étranger», indique-t-il.

Sur ces 56 titres, certains étaient très attendus comme «The French Dispatch» de Wes Anderson. En revanche, à l’instar de «Benedetta» de Paul Verhoeven attendu en mai 2021, des films pourtant appréciés par le comité de sélection, sont absents car les sociétés de production ont préféré reporter leur sortie à l’hiver ou au printemps prochain.

Cette sélection est marquée par un nombre élevé de premiers longs métrages : 15 (soit 26,7% du total), contre 10 en 2019 (17%). Le nombre de films réalisés par des femmes est également en hausse : 16 (contre 14 en 2019), soit 28,5% (contre 23,7% l'an dernier). Le cru 2020 «fait la part belle aux pays habituellement bien représentés sur la Croisette (USA, Corée, Japon, Angleterre)» et «accueille des territoires rares ou en introduit de nouveaux (Bulgarie, Géorgie, Congo)». Mais cette sélection est par ailleurs fortement française. Cannes a ainsi retenu 21 films français cette année, soit 8 de plus que l'an dernier. Parmi ces films, 8 sont réalisés par des femmes (38%) et 9 sont des premiers films (42%).

Les fidèles

«The French Dispatch», de Wes Anderson

«Eté 85», de François Ozon

«True Mothers», de Naomi Kawase

«Lovers Rock», de Steve McQueen

«Mangrove», de Steve McQueen

«Druck», de Thomas Vinterberg

«Last World», de Jonathan Winters

«ADN», de Maïwenn

«Heaven», de Im Sang-Soo

«El olvido que seremos», de Fernando Trueba

«Les Hommes», de Lucas Belvaux

«Peninsula», de Sang-Ho Yeon

Les nouveaux venus

«The real thing», de Koji Fukada

«Passion simple», de Danielle Arbid

«A good man», de Marie-Castille Mention-Schaar

«Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait», d’Emmanuel Mouret

«Souad», de Ayten Amin

«Rouge», de Farid Bentoumi

«Sweat», de Magnus Von Horn

«Teddy», de Ludovic et Zoran Boukherma

«February», de Kamen Kalev

«Ammonite», de Francis Lee

«Limbo», de Ben Sharock

«John and the Hole», de Pascual Cisto

«Médecin de nuit», d’Elie Wajeman

«Enfant terrible», d’Oskar Roehler

«Here we are», de Nir Bergman

«Septet : the story oh Hong Kong», de Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam

«Nadia, butterfly», de Pascal Plante

«Si le vent tombe», de Nora Martirosyan

«Striding into the wind», de Wei Shujun

«The death of cinéma and my father too», de Dani Rosenberg

Les premiers films

«Falling», de Viggo Mortensen

«Pleasure», de Ninja Thyberg

«Slalom», de Charlène Favier

«casa de antiguidades», de Joao Paulo Miranda Maria

«Broken Keys», de Jimmy Keyrouz

«Ibrahim», de Samir Guesmi

«16 printemps», de Suzanne Lindon

«Beginning», de Déa Kulumbegashvili

«Gagarine», de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

«Vaurien», de Peter Dourountzis

«Garçon Chiffon», de Nicolas Maury

Les documentaires

«On the way to the billion», de Dieudo Hamadi

«The Truffle Hunters», de Michael Dweck et Gregory Kershaw

«9 jours à Raqqa», de Xavier de Lauzanne

Les comédies

«Antoinette dans les Cévennes», de Caroline Vignal

«Les deux Alfred», de Bruno Podalydès

«Un triomphe», d’Emmanuel Courcol

«Le discours», de Laurent Tirard

«L’origine du monde», de Laurent Lafitte

Les films d’animation

«Aya to Majo», de Goro Miyazaki

«Flee», de Jonas Poher Rasmussen

«Josep», d’Aurel

«Soul», de Pete Docter et Kemp Powers

