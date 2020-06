Week-end pluvieux : trois nouveautés BD à découvrir

Météo du week-end : un temps instable sur toute la France. L'occasion de filer en librairie et de se plonger dans trois bonnes nouveautés BD.

Pour partir à l'aventure : Le transperceneige, Extinctions, tome 2, signé Matz et Rochette

© Rochette / Matz / Casterman

Il y a un an, sortait le premier tome de ce prequel du Transperceneige (Snowpiercer) dans lequel on découvrait comment et pourquoi un train était lancé à toute allure dans ce monde postapocalyptique totalement gelé. Fin mai 2020, la série Snowpiercer débarquait sur Netflix. De quoi donner envie de retrouver le duo Matz et Rochette, qui font vivre au moins autant de sensations que la série Netflix. Cela tombe bien, un deuxième volume sort tout juste et le résultat est toujours aussi bluffant. Cette fois, le train a bien débuté sa course folle et passe chercher tous les heureux gagnants d'un ticket pour la survie (c'est à dire avoir une place à bord). Jimmy et son père en font partie mais lors d'une halte dans un étrange village, ils apprennent que le train a changé de trajectoire : ils doivent désormais se rendre à Denver pour avoir une chance de monter dans l'un des mille wagons. Ils récupèrent sur leur route Sophie, terrorisée par des villageois agressifs... Jean-Marc Rochette sert une fois de plus admirablement le scénario bien ficelé de Matz, construit au gré des rebondissements et des scènes pleines de suspenses. On frissonnne et on en redemande. Ca tombe bien : un troisième tome est attendu afin de «raccrocher les wagons» (pardon) de la série mère.

Le transperceneige, Extinctions, tome 2, Casterman, 96p.,18 €.

Pour s'émouvoir : Le Col de Py, signé Espé

© Espé / Bamboo

La naissance d'un enfant : la plus belle chose au monde... Sauf quand la maladie s'invite. Camille et Bastien ont la joie de donner un petit frère à leur enfant Chloé. Mais à la naissance de Louis, le diagnostic est sans appel : Louis est atteint d'une très grave malformation cardiaque. Les médecins souhaitent attendre avant d'opérer car un acte de chirurgie pourrait s'avérer fatal. Les longs mois d'attente de Louis sont difficiles nerveusement mais emplis de l'amour inconditionnel de ses parents, de sa soeur et surtout de son grand-père, Pablo, qui oublie sa propre maladie dans les jeux et l'affection de ses petits-enfants.

Espé («Château Bordeaux», «Le territoire»...) livre ici son histoire personnelle avec une grande simplicité : si l'émotion débarque dès la première page, ce «Col de Py» au titre énigmatique (il faut attendre la dernière page pour en comprendre la signification) tient en haleine au gré des nombreux rendez-vous chez le cardiologue, des anniversaires d'enfants et des dilemmes insolubles des parents. Alors qu'Espé prend garde à ne jamais verser dans la sensiblerie, on ne peut que s'émouvoir profondément devant ce joli album en forme d'espoir et d'hymne aux joies simples de l'existence.

Le Col de Py, d'Espé, Bamboo, 104 p., 17,90€.

Pour prendre du recul : L'Odyssée d'Hakim, tome 3, signé toulmé

© Fabien Toulmé / Delcourt

Petit rappel : Hakim, véritable pépinieriste syrien qui a tout perdu avec la guerre, a raconté son histoire déchirante à Fabien Toulmé qu'il a rencontré en France. Après avoir fui la Syrie, Hakim rencontre Najmeh à Istanbul avec qui il fonde une famille. Najmeh et ses parents ont alors la possibilité d'être accueillis en France. A la suite de problèmes administratifs, Hakim et leur fils, le petit Hadi, ne peuvent monter dans cet avion. C'est alors seul, avec son bébé dans les bras, qu'Hakim traversera mer et montagnes pour retrouver sa femme.

Dans le deuxième tome de cette trilogie, on découvrait tous les risques pris par Hakim pour rejoindre l'Europe et sa traversée de la Mediterranée où il faillit perdre la vie. Désormais, Hadi a un an et demi, Hakim continue à passer tant bien que mal les frontières. De la Macédoine à la France en passant par la Hongrie et l'Autriche, Hakim continue de braver la faim, le froid et la fatigue pour sauver son fils. Dans un style dessiné aux lignes très épurées, qui peut faire penser aux reportages dessinés de Guy Delisle, Fabien Toulmé livre simplement (mais sûrement) la parole d'Hakim et offre l'occasion à ses lecteurs de donner corps à ceux qu'on appelle presque vulgairement «les migrants». Une chose est certaine : on referme ce livre sans jamais plus voir le monde avec les mêmes yeux.

Si Art Spiegelman a posé sa pierre à l'édifice du devoir de mémoire face à la Shoah avec «Maus», Fabien Toulmé donne à lire une oeuvre magistrale sur le sort de ces millions d'hommes et femmes qui chaque année tentent juste de survivre en fuyant leurs pays d'origine, et se retrouvent pris dans un engrenage cauchemardesque.

L'odyssée d'Hakim, tome 3, Delcourt, 242 p., 24,95€.

