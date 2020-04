Confinement : l'année de la BD prolongée jusqu'au 30 juin 2021 avec BD 2020

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé la prolongation de l'année de la BD 2020, dont le coup d'envoi avait été donné lors du dernier festival d'Angoulême, le 30 janvier 2020.

La crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus a eu raison de près de 350 évènements prévus durant ce printemps, et jusqu'à septembre 2020. Afin que ces manifestations puissent se tenir, le ministre de la Culture a souhaité que BD 2020 ou «année de la bande dessinée», orchestrée par le CNL (Centre National du Livre) et la Cité internationale de la BD et de l'image d'Angoulême, puisse se prolonger : «le succès de BD 2020 ne se dément pas mais face à la crise sanitaire, les événements ne pourront se tenir comme prévu. Je souhaite donc que toutes les idées et initiatives qui fleurissent sur le territoire puissent se prolonger jusqu'au 30 juin 2021» a-t-il écrit.

Musées, bibliothèques, librairies, écoles en ordre de marche

1140 lieux en France et à l'international se sont déjà mobilisés - parmi eux, bibliothèques, écoles, universités, librairies - dans le cadre de ce BD 2020. Dès l'interdiction de rassemblements du gouvernement levée, d'autres sites devraient donc suivre.

En attendant, les amateurs de neuvième art peuvent laisser aller leur créativité avec l'opération «Toute la France dessine» via les réseaux sociaux. La Cité international de la bande dessinée et de l'image et le CNL invitent régulièrement les Français à créer une BD à la suite de leurs auteurs préférés. Ces derniers créent le début d'un strip, aux amateurs de le finir et de le poster sous le hashtag #Toutelafrancedessine.

Jul, Catherine Meurisse, Florence Cestac ou encore Giorgia Marras se sont déjà prêtés au jeu. Les meilleurs dessins devraient être exposés à la Cité de la BD d'Angoulême.