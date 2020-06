Banksy rend hommage à George Floyd

A première vue, la dernière oeuvre de Banksy ne représente qu'un autel improvisé, composé d'un portrait indistinct, de quelques fleurs et d'une bougie allumée. Mais un plan plus large nous montre que cette dernière est en train de mettre le feu au drapeau des Etats-Unis. Un symbole fort, choisi par l'artiste pour rendre hommage à George Floyd et soutenir la lutte contre le racisme.

Déjà lourd de sens, le dessin posté sur Instagram est accompagné de quelques mots de la main de Banksy. «Au début je pensais que je devais juste me taire et écouter les personnes noires à propos de ce problème. Mais pourquoi ferais-je ça ? Ce n'est pas leur problème. C'est le mien.»

Le street artiste dénonce le «système blanc» qui «a échoué avec les personnes de couleur». Selon lui, c'est comme lorsqu'un «tuyau cassé inonde l'appartement des voisins du dessous» : «ce système défectueux fait de leur vie une misère mais ce n'est pas à eux de le réparer. Ils ne le peuvent pas - personne ne les laissera faire dans l'appartement du dessus.»

Pour Banksy cela ne fait aucun doute : le racisme est «un problème de Blancs. Et si les Blancs ne le réparent pas, quelqu'un devra monter à l'étage supérieur et enfoncer la porte».

Retrouvez toute l'actualité liée à la mort de George Floyd ICI