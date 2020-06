Star Wars : une figurine Boba Fett vintage mise en vente à 225 000 dollars sur eBay

Avis à tous les fans de Star Wars. Un prototype de Boba Fett, l’un des personnages les plus emblématiques de la saga, est actuellement en vente sur eBay pour la modique somme de 225 000 dollars. Si ce jouet est vendu à ce prix, un nouveau record sera atteint.

A l’origine, le concepteur de jouets Kenner avait conçu une figurine à l’effigie du célèbre chasseur de primes et doté d’une fusée éjectable. Mais en 1978, un garçon originaire de l’état de Géorgie est mort étouffé à cause de ce projectile qu’il avait lancé accidentellement dans sa bouche. Un drame qui a bouleversé le pays et qui a obligé Kenner à revoir sa copie. Dès lors, les enfants recevaient par courrier un Boba Fett avec une fusée collée à son dos afin d’éviter tout incident.

Sooo many people sharing the "Prototype" Kenner Boba Fett auction now on eBay. Fun fact: the EXACT same seller bought it in 2018 for $145k but now they want to sell it for $225k... Similar ones have sold for MUCH less. See https://t.co/I1Tqg7iD5c for the receipts. pic.twitter.com/nlqt4Zsq9h

— Boba Fett Fan Club (@bobafettfanclub) June 23, 2020