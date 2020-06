Mangas : notre sélection pour cet été 2020

Pleurant l'absence de Japan Expo qui sert généralement de vitrine pour toutes les nouveautés de l'été, les fans de mangas peuvent se consoler en découvrant de nombreux titres de qualité cette année. Voici notre sélection maison pour les accompagner aux quatre coins du pays.

Mao

MAO © 2019 Rumiko TAKAHASHI / SHOGAKUKAN

On ne présente plus Rumiko Takahashi, grande faiseuse d'histoires pour les mangavores. De Urusei Yatsura (Lamu) à Inu-Yasha, en passant par Maison Ikkoku (Juliette Je t'aime) et Ranma 1/2 ou encore Rinne, cette mangaka honorée du grand prix du Festival de la BD d'Angoulême 2019 présente sa nouvelle série : Mao. Un titre qui nous propulse ici en pleine chasse aux Yokaïs (ces esprits tirés du folklore japonais). Dans les pas de la jeune Nanoka Kiba, une collégienne orpheline, qui se retrouve projetée dans le Japon du début du XXe siècle, on découvre l'étrange univers de Mao, un «ghostbuster» en kimono, partagé entre le monde des vivants et celui des morts. Malgré un début un peu mou, les pages s'enchaînent autour de ces deux premiers volumes remplis de rebondissements, portés par le trait humaniste et l'humour légendaire de Rumiko Takahashi.

Mao, de Rumiko Takahashi, éd. Glénat, tome 1 et 2 disponibles le 1er juillet.

Transparente

© 2017 Jun Ogino, Shueisha Inc. All rights reserved

Avec Transparente, les éditions Kurokawa explorent un genre dans lequel cette maison est finalement peu présente : le manga introspectif et mélancolique. La mangaka Jun Ogino y décrit l'enfance maltraitée d'Aya Kinomiya. Une fillette de 9 ans qui, désespérée, rêve secrètement de «disparaître». Un vœu qui devient réalité, le jour où elle découvre qu'elle peut devenir littéralement invisible aux yeux des autres. Transparente, elle finit par voir sa vie basculer lorsqu'elle choisi de résoudre par la violence son problème familial... Planche après planche, Jun Ogino nous livre un manga poignant qui explore les peines et les doutes de cette fille invisible, avec subtilité.

Transparente, de Jun Ogino, éd. Kurokawa, tomes 1 et 2 disponibles.

Le jour où j'ai décidé d'envahir la terre

©2012 Maiko OGAWA

Que feriez-vous si une extraterrestre vous proposait de conquérir la Terre à ses côtés ? Voici en substance le pitch de «Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre». Un titre qui présente la vie banale de Koichi, un collégien qui, plus jeune, avait vu des soucoupes-volantes et qui se retrouve confronté un jour à l'arrivée d'une étrange demoiselle qui prétend le connaître depuis toujours. Un lien se tisse alors entre ces deux adolescents, d'autant que cette «compagne» semble dotée de pouvoirs extraordinaires. Sur une relation étonnante, l'autrice Maiko Ogawa offre un manga rafraîchissant et inquiétant. Un oxymore qui donne une personnalité intéressante à ce manga qui se traduit par un dessin enfantin de prime abord, mais dont la noirceur latente ne le rend pas commun pour autant.

Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, de Maiko Ogawa, éd. Ototo, tomes 1 et 2 disponibles le 10 juillet.

Golden Sheep

KIN NO HITSUJI © Kaori OZAKI / Kodansha Ltd.

Avec Golden Sheep, Delcourt/Tonkam nous livre sans doute l'un des meilleurs mangas de l'été. La mangaka Kaori Ozaki reprend sa plume et ses crayons pour narrer l'histoire de Tsugu Miikura, une jeune japonaise passionnée par la musique. Sa guitare ne la quittant que très rarement. Après avoir été séparée de ses meilleurs amis durant son enfance, Tsugu revient finalement dans sa ville natale plusieurs années plus tard et se met en tête de retrouver ses camarades. Si les liens sont toujours présents, chacun nourrit divers secrets et le passage à l'adolesence ne s'annonce pas aussi innocent qu'on le pense. Porté par la délicatesse du trait de Kaori Ozaki, Golden Sheep n'est pas sans rappeler Solanin, d'Inio Asano. Et l'autrice, qui s'était déjà fait remarquer avec Our Summer Holiday (éd. Delcourt/Tonkam) livre ici une nouvelle histoire mélancolique et attachante.

Golden Sheep, de Kaori Ozaki, éd. Delcourt/Tonkam, tome 1 disponible.

Orient Samurai quest

On change de registre avec Orient : Samurai Quest, dont les deux premiers tomes sortent en même temps. Pika nous livre ici un shônen haut en couleur tout droit sortie de l'imagination fertile de Shinobu Ohtaka, que les amateurs de mangas connaissent pour son remarquable travail sur Magi. En pleine époque Sengoku, dans le Japon médiéval du XVe siècle, Musashi et Kojirô rêvent de quitter leur rang de parias au regard de la société pour combattre les démons, nommés Oni, qui peuplent le Japon. Un but qui ne s'annonce pas vain, puisque ces deux adolescents ne sont autres que les descendants d'effroyables guerriers, le clan de bushi, prêts à tout pour exterminer les démons du pays du Soleil-Levant. Conte mêlant habilement le fantastique au récit historique, Orient se dévore avec un plaisir certain.

Orient : Samurai Quest, de SHinobu Ohtaka, éd. Pika, tomes 1 et 2 disponibles.

Shadows House

Shadows House est LA grosse sortie chez Glénat Manga. L'éditeur parre même le premier tome - sur les deux proposés - d'une citation de Kaiu Shirai, l'auteur de la série The Promised Nerverland (éd. Kazé), partageant son admiration pour ce nouveau manga. Et à la lecture des deux premiers tomes, on comprend mieux ce rapprochement, tant l'univers de Shadows House s'en inspire. Construite sous la forme d'un huis-clos, on découvre l'étrange vie d'Emilico. Une poupée vivante qui sert de domestique à sa jeune maîtresse Kate. Une fillette qui possède la particularité de ressembler à une ombre, comme toute sa famille, et sans visage. Dans la maison de la famille Shadows, Emilico découvrira une demeure où plusieurs dizaines de poupées s'affairent pour leurs maîtres dans un manoir labyrinthique. Si le premier tome reste relativement décevant, nous vous recommandons d'acheter directement le 2e pour comprendre tout l'intérêt de ce titre au dessin soigné et au scénario qui recèle de nombreux secrets.

Shadows House, du duo d'auteurs So.Ma.To, éd. Glénat, tomes 1 et 2 disponibles.

5 minutes forward

Comment changer le futur lorsqu'on a pu effectuer un bond dans le temps de seulement 5 minutes ? Pensé comme un survival, 5 Minutes Forward, le nouveau manga lancé par Kana, met en scène le sort de Yamato. Un lycéen qui se voit confier un bracelet lui permettant de voyager vers le futur, sans savoir à quelle époque il arrivera et valable une fois. Un jour, le jeune homme décide d'utiliser cet artefact et assiste à la fin du monde... Problème, celle-ci arrive seulement 5 minutes plus tard. Haletant et bien ficelé, 5 Minutes Forward mêle horreur et survie.

5 Minutes Forward, de Hiroshi Fukuda, éd. Kana, tome 1 et 2 disponibles.

Second summer never see you again

© 2017 Motomi MINAMOTO, Hirotaka AKAGI, booota / SHOGAKUKAN

Récit complet en deux tomes, Second Summer Nerver See You Again est un must-have pour les amateurs de Shojo, mais pas que. Doki Doki édite ici la romance de l'été, à travers un récit subtile et déchirant, soutenu par un dessin à la fois raffiné et inspiré. Eternelle optimiste, Rin Moriyama est une jeune lycéenne qui se découvre atteinte d'une maladie incurable. Ses derniers mois, elle souhaite les consacrer à sa passion : la musique. Et va se constituer un groupe avec des camarades pour partager un concert. Un rêve qui deviendra réalité grâce à Satoshi Shinobara, guitariste du groupe qui lui avouera ses sentiments. Une déclaration qui ne se passe pas vraiment comme il l'aurait epséré. Mais le destin lui joue un tour, le jour où il se retrouve renvoyé dans le passé pour tout changer.

Second Summer Nevr See You Again, de Motomi Minamoto (dessin) et Hirotaka Akagi (scénario), éd. Doki Doki, récit complet en deux tomes disponibles.

Act-Age

Annoncé pour avril, puis finalement lancé en juin, Act-Age est l'une des grosses sorties de l'année chez Ki-oon. Et pour cause, l'éditeur place beaucoup d'espoir dans cette étoile montante du manga. Act-Age s'impose surtout par l'originalité de son scénario, encore peu exploité par les shônens nippons. Shiro Usazaki qui partage ses talents de dessinatrice et Tatsuya Matuski au scénario, nous plongent dans les coulisses du cinéma, en partageant le quotidien d'une agence de casting baptisée (en toute humilité) : Stars. Réputée pour sa capacité à forger les comédiens de demain, celle-ci l'est aussi pour son intransigeance. C'est là que la jeune Sumiji tentera de percer avec le don d'acting qu'elle possède de manière innée. Toutefois, le chemin vers la gloire ne s'annonce pas simple et derrière les sourires se cache une réalité souvent violente.

Act-Age, de Shiro Usazaki (dessin) et Tatsuya Matuski (scénario), éd. Ki-oon, tome 1 et 2 disponibles.

Mon shiba : ce drôle de chien

Gokigen wanko no heikyuujitsu © Aiko Kuninoi 2017/East Press Co., Ltd.

Parce qu'il n'y a pas que Chi (éd. Glénat) dans la vie, l'éditeur Doki Doki s'intéresse à un autre compagnon à quatre pattes via le manga Mon Shiba : ce drôle de chien. Tout en couleurs et pensé pour les plus jeunes, ce titre présente les péripéties de Momo, de la race shiba, présentée comme «un quart chien, un quart homme, un quart chat et un quart singe». Maline et amusante, Momo entraîne ses maîtres dans de drôles d'aventures. On apprécie tout particulièrement le trait généreux d'Aiko Kuninoi, une illustratrice de talent, qui sait croquer la vie de cette chienne malicieuse et pleine de vie.

Mon Shiba : ce drôle de chien, de Aiko kUninoi, Doki Doki, en un seul tome disponible.

Wind Fighters

Place au «manfra» - abréviation pour manga français- du mois avec Wind Fighters, nouvelle série promue par Glénat. Un shônen bourré d'action, dans la grande tradition des séries japonaises à grand succès, comme Naruto, One Piece, Dragon Ball et le succès d'un autre manfra : Radiant. Des modèles que Christophe Cointault ne renie pas, tant chacune de ses planches respire sa passion pour ces grandes aventures. On y découvre alors le destin d'Helio et Hope, un frère et une sœur, qui se retrouvent emportés par la bourrasque des événements dans un monde où la vie de chacun est asservie par une dictature. Un duo qui va s'ériger contre vents et tempêtes pour renverser le pouvoir en place. Frais et bourré d'humour Wind Fighters devrait trouver son public, même s'il lui faudra encore un peu d'originalité pour se démarquer de ses illustres aînés.

Wind Fighters, de Christophe Cointault, éd. Glénat, tome 1 disponible.

BONUS : Comment j'ai créé Captain Tsubasa

© 2018 Yoichi Takahashi. All rights reserved

En bonus, il ne s'agit pas d'un manga, mais d'un livre et plus précisément d'une autobiographie dont nous voulions absolument vous parler. Proposé chez Omaké Books, Comment j'ai créé Captain Tsubasa revient sur l'immense succès de la série et les secrets de son auteur Yoichi Takahashi. Véritable pépite du manga sportif, Captain Tsubasa s'offre un retour en grâce via le remake de la série TV, après avoir converti -sous le nom d'Olive et Tom- une foultitude d'enfants dans les années 1980-1990 abonnés au Club Dorothée.

Illustré par de nombreuses planches qui font office d'art book pour les fans, le livre de Yoichi Takahashi est bourré d'anecdotes croustillantes autour de la genèse de la saga qui fêtera ses 40 ans en 2021. On y découvre ainsi comment l'auteur s'est fait repréré à l'âge de 20 ans en participant à un concours de dessin. Il y dépeint également son détour vers le Brésil, grand pays du foot, après un voyage aux Etats-Unis, ou encore toute l'influence qu'a eu sur son œuvre la Coupe du Monde de 1978. Toujours grand fan du ballon rond, Yoichi Talahashi se dévoile de belle manière autour d'un ouvrage très riche.

Comment j'ai créé Captain Tsubasa, de Yoichi Takahashi, éd. Omaké Books, disponible.

