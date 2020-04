Guilty Gear Strive : Et si l’avenir de l’animation se trouvait dans un jeu de baston en 2,5D ?

Porté aux nues depuis la sortie de Dragon Ball FighterZ en janvier 2018 -dont les combats n'ont rien à envier à l'anime japonais d'origine-, le studio japonais Arc System Works est pourtant l'un des cracks de la 2D depuis plus de 20 ans.

La sortie annoncée pour l'automne de Guilty Gear Strive, nouvel épisode de la saga phare, devrait franchir un nouveau cap en matière de rendu graphique sur consoles. A tel point, que le moteur de jeu pourrait influencer la manière de produire un dessin animé au Pays du Soleil Levant. Contrée où la production de série et de films d'animation est toujours très présente.

Si les récentes productions de ce studio situé à Yokahama ont témoigné du grand soin apporté à leurs jeux de baston, notamment avec la sortie du sublime Granblue Fantasy Versus fin mars, la récente version bêta de Guilty Gear Strive témoigne d'un travail impressionnant dans le rendu d'un univers digne d'un dessin animé en temps réel.

Afin de bien comprendre le travail mené par Arc System Works, il convient de rappeler que le studio excelle dans le rendu 2,5D, c'est-à-dire un mix entre la 2D et la 3D. Cette technique dérivée du cell-shading, popularisé avec le jeu Jet Set Radio (sorti en 2000 sur Dreamcast) notamment, avait su gommer les imperfections de la 3D afin d'offrir un rendu graphique plus lisse, proche de celui d'un dessin animé. En retravaillant l'Unreal Engine, Arc System Works a, quant à lui, développé un rendu similaire qu'il a appliqué à de la 2D, afin de lui donner une nouvelle épaisseur. Marié à des décors peints à la main et différents niveaux de détails, ainsi qu'une variété de plans, le rendu s'avère impressionnant. D'autant que les coups spéciaux pleuvent et les animations se déchaînent sans aucun temps de latence entre les différents mouvements. Une technique d'animation que l'on retrouve actuellement dans de nombreuses productions, à l'instar de l'excellent Promare (bande annonce ci-dessous et disponible en SVOD), remarqué au festival d'Annecy 2019, et réalisé par le studio Trigger.

Nous sommes d'ailleurs en droit de nous demander, si le travail accompli par Arc System Works ne pourrait pas servir de base à la conception de dessins animés en temps réel, sans qu'il soit besoin de recréer des scènes pour chaque plan ? Interrogé par UsGamer sur ses ambitions, Daisuke Ishiwatari, le père des Guilty Gear et creative officer de Strive rappelle que «lors de la conception de Guilty Gear Xrd (en 2014), nous avons travaillé pour que la 3D ressemble à de la 2D. Cette fois, nous aimerions profiter pleinement de la 3D et développer le jeu en utilisant sa force. Nous voulons améliorer le sentiment d'immersion pour les joueurs au combat et à offrir une "vraie" présence de l'arrière-plan en utilisant un travail de caméra dynamique et des transitions fluides à partir de mouvements spéciaux. Nous essayons également de réorganiser la qualité des animations des personnages et les détails de la conception de leurs modèles».

Et le pari semble réussi. Si la version bêta que nous avons pu prendre en main récemment méritait encore d'être perfectionnée, le rendu des combats dans un déluge d'effets speciaux s'avère spectaculaire et pourrait offrir l'un des plus beaux jeux de baston jamais créé.

Guilty Gear Strive, Bandai Namco, sur PS4, fin 2020.