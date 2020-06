«Split» : une pétition demande le retrait du film de Netflix

Sorti en 2017 et disponible désormais sur Netflix, le film «Split» de M. Night Shyamalan fait l’objet d’une pétition qui demande son retrait de la plate-forme de streaming. En cause : le long-métrage donnerait une vision erronée des troubles mentaux et stigmatiserait les personnes atteintes de cette maladie.

Le thriller américain a été un succès au box-office, récoltant plus de 278 millions de dollars de recettes, et attirant plus d’un million et demi de spectateurs dans les salles françaises. S’inspirant d’une histoire vraie, «Split» brosse le portrait d’un jeune Américain, incarné par James McAvoy, qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité, et tente de vivre avec les 24 personnalités qui l’habitent. Il ira même jusqu’à séquestrer trois adolescentes.

Une histoire qui ne fait pas l’unanimité auprès du grand public. Mise en ligne sur le site change.org, une pétition lancée par Kairos Collaborative exige que le film soit retiré du catalogue Netflix car il «représente le trouble dissociatif de l'identité (TDI) de manière inexacte à bien des égards (…) et dépeint (le héros) comme un prédateur». «(Split) insinue que les personnes atteintes sont capables d'une métamorphose physique complète et, plus important encore, il souligne la fausse stigmatisation créée à Hollywood, introduite par des films comme «Psycho», selon laquelle les personnes atteintes de TDI sont plus susceptibles d'être violentes ou d'infliger d'une manière ou d'une autre un préjudice aux autres. En fait, les personnes atteintes, comme pour tout autre trouble mental, sont plus susceptibles d'être des victimes que des auteurs», explique l'association à l’origine de cette pétition.

Sur les réseaux sociaux, des internautes témoignent de leur soutien, utilisant le hashtag #GetSplitOffNetflix.

Split est un film apportant énormément de mésinformation et de stigmatisation sur le Trouble Dissociatif de l'Identité. (TDI)





Nous demandons simplement a @NetflixFR la suppression du film ou l'ajout d'un avertissement "ne reflète pas la realité". Merci.#GetSplitOffNetflix — Mesa (on social media break) (@mesasys) June 23, 2020

Being a part of the #DID community it makes me SICK that such films like Split are getting any attention, especially on Netflix. So I'm making a tag. #GetSplitOffNetflix





PLEASE use it, we need to make ourselves heard. This is misinformation that harms systems. pic.twitter.com/geoBmybDCq (@Sunflower_Sys) June 22, 2020

D'autres, en revanche, s'insurgent contre cette demande de retrait et dénoncent la censure.

#GetSplitOffNetflix BORDEL BANDE DE DE DEBILES. Laisser ce film tranquille. Aller plutôt lire l'histoire vrai qui a inspiré le film ( spoil: la bete a exister) pic.twitter.com/AwJuCDSSHc — Wea7el l'androgyne genderfluidifié (@wea7el) June 25, 2020

#GetSplitOffNetflix



Sérieusement il faut arrêter les conneries ! On va finir par trouver des choses offensantes dans chaque film...on crée de la censure à partir de rien, c'est très malsain ! — Jonathan Ferreira (@Jonatha46099351) June 24, 2020

Le #GetSplitOffNetflix est une bonne occasion de rappeler que le monde n'est pas un safespace et que si vous êtes offensé par un film qui n'est pas insultant bah le regardez pas mais laissez aux autres la libertés de le faire — Trivia Inutile sur Star Wars (@PlanetGeekReal) June 24, 2020

La pétition comptabilise près de 1 400 signatures. Pour l’heure, Netflix n’a pas encore réagi officiellement à ces accusations.

