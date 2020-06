«Tenet» de Christopher Nolan : la sortie du film à nouveau repoussée

C’est un nouveau coup dur pour le réalisateur Christopher Nolan. Initialement prévu 17 juillet, puis reporté au 31 juillet, son film très attendu «Tenet» ne sortira finalement que le 12 août aux Etats-Unis.

Les fans devront faire preuve de patience avant de découvrir ce thriller au budget de 200 millions de dollars qui est quelque peu malmené à cause de l’épidémie de coronavirus. Les salles de cinéma aux Etats-Unis, notamment en Californie, restent fermées jusqu’à nouvel ordre alors que le pays connaît un regain des cas de Covid-19.

«Warner Bros. s’engage à dévoiler «Tenet» au public, dans les salles de cinéma, sur grand écran, quand les exploitants seront prêts et que les autorités sanitaires donneront leur feu vert. Pendant cette période, nous devons faire preuve de souplesse, et nous ne traitons pas ce projet comme une sortie de film traditionnelle», a expliqué le studio dans un communiqué. Des déclarations qui ont été relayées par le site américain Variety. Selon Warner Bros., le film restera plus longtemps à l’affiche, et devrait sortir dans la foulée en France. La date n'a pour le moment pas été communiquée. A noter par ailleurs qu'«Inception» - du même Christopher Nolan - sortira finalement le 31 juillet au lieu du 15 pour fêter ses 10 ans.

