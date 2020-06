Racisme : bientôt un encart pour contextualiser «Tintin au Congo ?»

Lors d'une intervention sur la chaîne d'information RTBF, ce samedi 27 juin, le député belge Kalvin Soiresse Njall a lancé un appel à la recontextualisation de la BD «Tintin au Congo».

Vendue à 10 millions d'exemplaires dans le monde, la BD «Tintin au Congo» raconte les aventures du reporter et son fidèle chien Milou dans le Congo Belge. Elle est l'un des plus gros succès d'Hergé. Mais depuis de longues années, l'album est critiqué pour sa lecture «coloniale» de l'Afrique. En 2010, le Conseil représentatif des Associations Noires (CRAN), accompagné d'un citoyen belge, a demandé son interdiction en raison de son caractère «raciste et xénophobe».

A l'occasion des mobilisations internationales contre le racisme, apparues après le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis, le parlementaire belge Kalvin Soiresse Njall s'est étonné que la bande-dessinée ne soit pas évoquée dans les débats.

UN ENCART BIENTOT AJOUTE ?

D'origine togolaise, Kalvin Soiresse Njall n'est pas en faveur d'une interdiction de l'album, qui serait «contre-productive», selon lui. «Il faut absolument de la contextualisation à l'intérieur», défend-il. Il estime qu'il serait possible de demander à un dessinateur de réaliser «un dessin de mise en garde avec un petit texte» au début de «Tintin au Congo». A l'origine du collectif Mémoire coloniale, le député avait déjà lancé un appel à cette réédition en 2018.

La maison d'édition Casterman s'est déjà prononcée en faveur d'une note de remise en contexte. Fin 2018, elle alertait sur le fait que «l'adjonction d'une note ou d'une préface de cette nature affecte le droit moral de l'auteur». La décision de l'ajout dépend à la fois de Casterman et de Fanny Rodwell-Vlamynck, la deuxième épouse d'Hergé, qui s'y oppose pour l'instant.

